Euronews: при реконструкции Нотр-Дама используют ту же технику, что и при его строительстве

03:00
В США офицера полиции обвинили в работе на китайскую разведку
В США офицера полиции Нью-Йорка обвинили в работе на китайскую разведку, по данным Министерства юстиции, он «шпионил за американскими сторонниками движения за независимость Тибета».
03:00
Все заказы на производство аппаратов ИВЛ в России выполнены
Все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России в 2020 году выполнены, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
03:00
Российский ледокол «Арктика» отправится на ледовые испытания
Российский универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправится из Санкт-Петербурга на ледовые испытания во вторник, 22 сентября.
03:00
Трамп анонсировал «сигнал Китаю» на выступлении в ООН
Американский президент Дональд Трамп намерен послать «сильный сигнал» Китаю во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
03:00
В Белоруссии начинается активная фаза учений с Россией
В Белоруссии начинается активная фаза учений российских и белорусских десантников «Славянское братство — 2020», сообщили в Министерстве обороны России.
03:00
Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.
03:00
На «Ролан Гаррос» объявили о заболевании коронавирусом одной из теннисисток
Теннисистка, которая должна была принять участие в квалификации Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», снялась с соревнований из-за заболевания коронавирусом.
03:00
МЧС: землетрясение магнитудой 2,5—3 ощущалось в Бурятии
Землетрясение в районе Байкала ощущалось в четырёх районах Бурятии, идёт обследование зданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
03:00
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Вулверхэмптоном».
03:00
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в столичном оперативном штабе.
03:00
В НХЛ не обнаружено новых случаев заболевания коронавирусом
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заболевания COVID-19 среди участников плей-офф.
03:00
В Иркутске рассказали о работе стратегических объектов после землетрясения
Пресс-служба администрации Иркутска заявила, что стратегические объекты, а также объекты коммунальной инфраструктуры работают штатно после землетрясения.
03:00
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» обыграть «Болонью» в Серии А
В матче первого тура итальянской Серии А «Милан» одержал победу над «Болоньей».
03:00
Шлеменко признался, что хотел бы провести бой с чемпионом UFC Адесаньей
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэлем Адесаньей является для него поединком мечты.
03:00
В ЕС заявили о намерении улучшить торговые отношения с США
Европейский союз будет продолжать работать над улучшением торговых отношений с США, относительно которых у него сохраняются опасения. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
03:00
Эксперт прокомментировала проект всероссийской реновации жилья
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева прокомментировала законопроект, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
03:00
Эксперт прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал ситуацию с ДТП с участием велокурьеров.
03:00
Названы лучшие новогодние города России
Стали известны лучшие новогодние города России для отдыха и путешествий.
03:00
Джокович: ещё один большой титул, я очень собой доволен
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над Диего Шварцманом в финале турнира Ассоциации теннисистов-професионалов (АТР) серии «Мастерс» в Риме.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тысяч участников
На Тюменском нефтегазовом форуме ожидается более 10 тыс. участников благодаря проведению в онлайн- и офлайн-форматах.
03:00
Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России
Адвокат, телеведущий, писатель Павел Астахов прокомментировал ситуацию с нарушением прав детей в России.
03:00
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится в Нижнем Новгороде
Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится в рамках Нижегородской ярмарки 23—25 сентября.
03:00
В Госдуме оценили ситуацию с нянями в России
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина оценила ситуацию с нянями в России.
03:00
В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Кировской области за сутки зарегистрировали 67 новых случаев COVID-19.
03:00
Актриса Наталья Суркова рассказала, что делала во время режима самоизоляции
Актриса Наталья Суркова рассказала, чем занималась во время режима самоизоляции.
03:00
Диетолог оценила вред кофе
Практикующий диетолог Нурия Дианова оценила вред кофе.
03:00
В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения
Администрация Иркутска сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.
03:00
В АПЛ выявлено три случая заболевания коронавирусом
Три случая заболевания коронавирусом выявлено в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам третьей волны тестирования сезона-2019/20.
03:00
Началась третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена»
В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала третья смена полуфиналов конкурса «Большая перемена».
03:00
В Крыму пройдёт выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму»
В Симферопольском художественном музее пройдёт выставка «Западные мастера: от барокко к импрессионизму».
03:00
С затопленного теплохода в Крыму подняли более 8,5 тысячи взрывоопасных предметов
Сотрудники крымского и севастопольского управлений МЧС России проводят водолазное обследование и подготавливают места для швартовых работ на затопленном грузовом теплоходе «Жан Жорес». Судно находится в акватории Феодосийского залива.
03:00
Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика»
В понедельник, 21 сентября, в Москве состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика».
03:00
В Совфеде оценили предложение бессрочно продлить пособие безработным с детьми
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.
03:00
Юрист и писатель Юкша поделился воспоминаниями о Борисове
Юрист и писатель Янис Юкша поделился воспоминаниями об актёре, режиссёре, ведущем передачи «Русское лото» Михаиле Борисове.
03:00
В Госдуме прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию с курсом рубля.
03:00
В ЕК надеются на реформирование ВТО
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС надеется на реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) после избрания её нового руководителя.
03:00
Скопинцев прокомментировал баннер болельщиков относительно вылета «Динамо» из еврокубков
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0) высказал своё мнение о баннере болельщиков московского клуба, посвящённого вылету команды из Лиги Европы.
03:00
Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Ленобласти
Спасатели предупредили об усилении ветра в Ленинградской области во вторник, 22 сентября.
03:00
Синоптик рассказал о бабьем лете в центре России
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о бабьем лете в Центрально-Европейском регионе России.
03:00
На Украине назначили нового главу ГБР
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины стал Алексей Сухачёв.
03:00
Алексей Миранчук тренируется по индивидуальной программе
Российский полузащитник Алексей Миранчук тренировался отдельно от общей группы игроков итальянской «Аталанты».
03:00
Путин наградил актёра Боярского орденом Почёта
Президент России Владимир Путин наградил актёра Михаила Боярского орденом Почёта.
03:00
Джокович обошёл Надаля по количеству побед на турнирах серии «Мастерс»
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл свой 36-й титул серии «Мастерс» в карьере.
03:00
В Софии прошла 75-я массовая антиправительственная акция
В столице Болгарии прошла 75-я массовая антиправительственная акция. Мероприятие завершилось исполнением государственного гимна страны.
03:00
В МЧС подтвердили землетрясение в Иркутской области
В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,9, информации о жертвах и разрушениях не поступало. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.
03:00
В ВОЗ уточнили число проходящих испытания вакцин от коронавируса
Около 200 вакцин от коронавируса находятся на стадии прохождения клинических и доклинических испытаний. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
03:00
Новиков — о победе над «Ахматом»: к сожалению, трибуны нас не поддерживали
Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал итог матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (1:0).
03:00
За сутки в Турции выявили более 1700 случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1743 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Загитова: мне кажется, я справляюсь с ролью ведущей «Ледникового периода»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова считает, что справляется с ролью ведущей шоу «Ледниковый период».