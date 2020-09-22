Euronews: при реконструкции Нотр-Дама используют ту же технику, что и при его строительстве

Реставраторы решили максимально аутентично подойти к восстановлению парижского Нотр-Дама. Как передаёт Euronews, специалисты при работе над реконструкцией собора используют ту же технику, что и столетия назад при его строительстве.

Мастера, реставрирующие парижский Нотр-Дам, используют исторические средневековые технологии, чтобы максимально близко к оригиналу восстановить дубовые конструкции, сгоревшие полтора года назад. Как передаёт Euronews, реставраторы хотят всё восстановить максимально аутентично: каркас даже поднимают не краном, а ручной лебёдкой.

Вокруг собора продолжают снимать строительные леса, установленные для прошлогоднего ремонта. Эти металлические конструкции также сильно пострадали, и безопасный их демонтаж продлится ещё около месяца.

Также открылся для посетителей археологический музей, расположенный в крипте собора. Пожар не нанёс ему прямого ущерба, однако помещения оказались загрязнены токсичной свинцовой пылью от сгоревших перекрытий, и специалисты лишь недавно завершили очистку музея.



Дата публикации 20 сентября 2020 года.