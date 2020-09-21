FAZ: в Словении вернули статую Меланьи Трамп — в этот раз огнестойкую

В Словении вновь установили памятник американской первой леди Меланьи Трамп, сообщает Frankfurter Allgemeine. В этот раз из бронзы, ведь неизвестные сожгли деревянный оригинал в День независимости США. Статую установили вблизи города Севница, где родилась нынешняя жена главы Белого дома.

Вот так она выглядит, новая бронзовая статуя американской первой леди Меланьи Трамп в натуральную величину. Во вторник на юго-востоке Словении вблизи города Севница, где она родилась, памятник представил тот, кто в своё время создал оригинал.

Скульптура из бронзы заменит схожую по форме деревянную фигуру, которую подожгли в июле. В день открытия куратор фестиваля IZIS Марко Вивода высказался по этому поводу.

МАРКО ВИВОДА, куратор фестиваля IZIS: Я думаю, таким образом мы эту проблему решили. Теперь её не получится сжечь и уничтожить.

Деревянная скульптура Меланьи была сожжена в ночь на четвёртое июля, то есть в День независимости США. Оригинальная деревянная статуя была вырезана местным художником с помощью бензопилы по заказу американского художника Брэда Дауни, живущего в Берлине. С самого начала она привлекла к себе всемирную известность.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2020 года.