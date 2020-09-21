FAZ: в Словении вернули статую Меланьи Трамп — в этот раз огнестойкую

03:00
Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособие безработным с детьми
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.
03:00
Объявлены первые лауреаты премии «Эмми»
Актриса Кэтрин О'Хара и актёр Юджин Леви получили награды телеакадемии США «Эмми» за игру в комедийном сериале «Шиттс Крик» (Schitt's Creek).
03:00
Уровень реки Амур у города Хабаровска составляет 627 см
Уровень воды в реке Амур у города Хабаровска составляет 627 см. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
03:00
Число случаев коронавируса в Мексике превысило 697 тысяч
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 697 663. Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель в Twitter.
03:00
Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
Военные России и Турции провели совместную тренировку по патрулированию в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил замначальника координационного центра идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков.
03:00
Жертвами крушения небольшого самолёта в США стали четыре человека
В результате падения небольшого самолёта в американском штате Техасе погибли четыре человека. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление представителя местного Департамента общественной безопасности (DPS) Эрика Бёрса.
03:00
Более 20 кораблей ЧФ вышли в море в рамках учений «Кавказ-2020»
Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Об этом заявили в Минобороны России.
03:00
Европейские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Россией
Специалисты из Германии, Франции и Румынии с 21 по 25 сентября выполнят наблюдательный полёт над Россией в рамках реализации Договора по открытому небу. Об этом заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на Филиппинах
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 на Филиппинах. Об этом сообщает Геологическая служба США.
03:00
СМИ: подозреваемый в отправке отравленной посылки в Белый дом задержан
Подозреваемый в отправке посылки с ядом рицином в Белый дом задержан во время въезда в США из Канады. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.
03:00
В Белоруссии рассказали о работе по «дорожным картам» с Россией
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Белоруссия и Россия намерены активизировать работу по некоторым интеграционным «дорожным картам».
03:00
Месси попрощался с Видалем, покидающим «Барселону»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси попрощался с покинувшим клуб чилийским полузащитником Артуро Видалем.
03:00
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 765 тысяч
В Колумбии за сутки выявили 6678 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 возросло до 765 076.
03:00
USADA протестировало Яна на сборах в Дагестане
Американское антидопинговое агентство (USADA) протестировало чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, россиянина Петра Яна, который находится на сборах в Дагестане.
03:00
Широков сыграл в благотворительном матче для помощи вымирающим видам кошачьих
Бывший футболист сборной России Роман Широков принял участие в товарищеском матче в поддержку проектов сохранения кошек Дальнего Востока. занесённых в Красную книгу.
03:00
Лесопожарные службы потушили в России 11 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 11 природных пожаров в России на площади 185 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
03:00
Босниец Джумхур пропустит «Ролан Гаррос» из-за положительного теста на COVID-19 у его тренера
Тренер боснийского теннисиста Дамира Джумхура Петар Попович рассказал о результате своего теста на коронавирус, из-за которого спортсмена сняли с «Ролан Гаррос».
03:00
Прокуроры проводят проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени
По факту взрыва газа в жилом доме в Тюмени организована проверка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
03:00
В Катаре оценили усилия страны по возобновлению международных футбольных матчей в регионе
Наставник действующего чемпиона Ирана «Персиполиса» Яхья Голмохаммади поделился мнением о ходе азиатской Лиги чемпионов, которая возобновилась и будет доиграна в Катаре на четырёх аренах,три из которых примут матчи ЧМ-2022.
03:00
В Бразилии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 16 389 и достигло 4 544 629.
03:00
Роналду забил в 19-м сезоне подряд
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в 19-м сезоне подряд на высшем уровне.
03:00
Российские специалисты выполнят наблюдательный полёт над Францией
Российские специалисты с 21 по 25 сентября выполнят наблюдательный полёт над территорией Франции в соответствии с Договором по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
03:00
Смолов: надеюсь, что вымученная победа над «Тамбовом» придаст эмоций и сил
Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов после победы над «Тамбовом» (1:0) в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил надежду, что положительный исход этой встречи поможет команде в дальнейшем.
03:00
Шварцман обыграл Шаповалова и сыграет с Джоковичем в финале «Мастерса» в Риме
Аргентинец Диего Шварцман обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Риме.
03:00
На «Ролан Гаррос» сообщили о трёх положительных тестах на коронавирус
Двое теннисистов и один тренер сдали положительные тесты на коронавирус в преддверии турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
03:00
В Калмыкии продлили второй этап режима ограничений до 4 октября
Власти Калмыкии продлили второй этап снятия ограничений из-за коронавируса до 4 октября включительно. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
03:00
«Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в стартовом туре Примеры
В матче первого тура испанской Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Реал Сосьедад».
03:00
Рапота рассказал о работе над отменой роуминга с Белоруссией
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о работе по вопросу отмены роуминга между двумя странами.
03:00
«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в первом туре Серии А
В матче первого круга Серии А туринский «Ювентус» одержал победу над гегуэзской «Сампдорией».
03:00
Коган: уровень организации КР в Сызрани может послужить образцом для зарубежных турниров
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган оценил организацию первого этапа Кубка России, который проходит в Сызрани.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Турции. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
03:00
Состав сборной России на первые этапы КМ сформируют без отборочных стартов
Состав сборной России на первые четыре этапа Кубка мира по биатлону будет сформирован тренерским штабом команды без отборочных стартов, к которым прибегали ранее.
03:00
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в столице умерли 5069 человек с COVID-19.
03:00
Источник: представители Манджукича прилетят в Москву для обсуждения перехода игрока в «Локомотив»
Представители хорватского нападающего Марио Манджукича 22 сентября прилетят в Москву и проведут встречу с руководством железнодорожников по трансферу игрока.
03:00
В Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 187 тысяч
В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 187 396.
03:00
В ХК «Локомотив» выявлены три случая заболевания коронавирусом
В ярославском «Локомотиве» зафиксированы три случая заболевания коронавирусом и у нескольких человек симптомы ОРВИ.
03:00
На севшем на мель в Финляндии пароме находились 11 россиян
Пресс-атташе посольства России Марина Шкуренко сообщила, что на севшем на мель пароме Amorella в Финляндии находились 11 граждан России.
03:00
Матч КХЛ «Динамо» Рига — «Торпедо» перенесён из-за вспышки коронавируса в обеих командах
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» не состоится в назначенный срок из-за вспышки коронавируса в составе обеих команд.
03:00
Во Франции за сутки выявили более 10,5 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 10 569 — до 453 763.
03:00
Крыховяк пропустит матч «Локомотива» с ЦСКА
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк пропустит матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.
03:00
В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что «в ближайшие дни террористы планируют инсценировать атаки в населённых пунктах Эриха и Бесамес провинции Идлиб для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения».
03:00
Николич ожидает появления в «Локомотиве» двух-трёх новых футболистов
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич после победы над «Тамбовом» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) порассуждал о кадровой ситуации в команде.
03:00
Спортивный директор «Тамбова» рассказал, когда клуб рассчитается с долгами по зарплате
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал текущую ситуацию с задолженностью по зарплате перед футболистами.
03:00
За сутки в Турции выявили 1519 новых случаев коронавируса
В Турции за сутки выявили 1519 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
03:00
Погачар стал самым молодым победителем «Тур де Франс» с 1904 года
Словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем веломногодневки «Тур де Франс».
03:00
В ДТП в Барнауле погибли четыре человека
В ДТП в Барнауле погибла семья из четырёх человек — муж, жена и двое детей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
03:00
Беннетт одержал победу на 21-м этапе «Тур де Франс»
Ирландский велогонщик Сэм Беннетт одержал победу на заключительном, 21-м этапе многодневки «Тур де Франс».
03:00
Николич оценил важность победы над «Тамбовом» для «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
03:00
Нурмагомедов: 32 года подъехали ко мне очень быстро
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в Instagram в честь своего 32-летия.
03:00
В Таджикистане за сутки выявили 43 случая коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.