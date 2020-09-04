Fox News: «монументальный скандал» — нанятые мэрией Вашингтона эксперты порекомендовали переименовать или убрать из столицы США многие памятники

Созданный летом администрацией американской столицы консультативный комитет по мемориалам округа Колумбия (DCFACES) представил список монументов, которые, по мнению экспертов, должны быть переименованы в связи с неоднозначной биографией лиц, чьи имена они носят, или же вовсе демонтированы, передаёт Fox News. Как подчёркивается в сюжете канала, публикация списка, в первую версию которого включили даже такие известные памятники, как Монумент Вашингтону, вызвала резкую реакцию у республиканцев.

Министр внутренних дел США заявил, что ни при каких обстоятельствах не станет одобрять инициативу по «стиранию» имён бывших американских президентов и других лидеров страны с правительственных учреждений и памятников в Вашингтоне. О том, что стоит за такой инициативой, разузнал, осмотревшись с Монумента Вашингтону, наш корреспондент в конгрессе США Чад Перграм.

Мемориал Джефферсону; Монумент Вашингтону; Мемориальный фонтан Христофора Колумба и названная в честь него же площадь Коламбус-Серкл — все эти памятники предложил либо переименовать, либо демонтировать один из консультативных комитетов Вашингтона. На эти и другие памятники и статуи комитет обратил внимание из-за того, что люди, в чью честь они были возведены, поддерживали силовое подавление гражданских выступлений, являлись рабовладельцами или же не соблюдали законы о правах человека, действующие в столице сегодня — и несмотря на то, что многие из них сыграли важнейшую роль в основании Америки.

Республиканцы возмущены.

МАРК МЭДОУЗ, глава администрации президента США: Раз мы обсуждаем демонтаж, давайте хорошо прислушаемся к мнению американцев — ведь многие граждане нашей страны приезжают в Вашингтон как раз для того, чтобы посмотреть на Монумент Вашингтону.

Министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт написал в «Твиттере», что переименования или переноса монументов «в его смену» не будет.

Мародёры, воспользовавшись в качестве повода гибелью Джорджа Флойда, повредили и повалили ряд памятников деятелям Конфедеративных штатов Америки и других мемориалов, хотя некоторые из них никакой полемики в обществе не провоцировали. В июле спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отказалась осудить толпу, повалившую памятник Христофору Колумбу в её родном Балтиморе, открытый в те годы, когда мэром города был её отец.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Пусть народ делает то, что делает. Если местным жителям там эта статуя не нужна, то её там быть и не должно.

Лидеры Республиканской партии считают, что это обернётся для демократов последствиями.

ДЖЕЙМС КОМЕР, член палаты представителей США от штата Кентукки (Республиканская партия): Если дать этим радикалам одержать хотя бы одну победу, их уже будет не остановить. Речи о демонтаже статуй ничем не помогают людям, живущим за чертой бедности.

Первую версию списка, в которой содержались призывы о демонтаже наиболее значимых памятников, с официального сайта Вашингтона уже убрали — мэр столицы Мюриэл Баузер попросила рабочую группу доработать список и прояснить отдельные моменты, сосредоточившись на этот раз на монументах местного значения, а не на вопросе о демонтаже важнейших памятников и мемориалов города.

ЧАД ПЕРГРАМ, корреспондент Fox News в Вашингтоне: Высказываются опасения, что продвигаемые либералами радикальные инициативы такого рода могут в преддверии выборов оттолкнуть от них «неопределившихся» избирателей и умеренных демократов. Да и потом — как вообще можно сдвинуть с места Монумент Вашингтону? Брет?

Понятно, Чад, спасибо за отличную работу.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2020 года.