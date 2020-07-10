Washington Post: Нотр-Дам-де-Пари восстановят в прежнем виде

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СМИ: Назначен новый ответственный за Россию в Совете нацбезопасности США
Правительство США назначило Райана Талли на пост старшего директора по делам России и Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) США.
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Число случаев заболевания коронавирусом в Египте достигло 80 235
За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Египте возросло на 981 и достигло 80 235.
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«Репортёры без границ» оценили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) назвала действия Латвии и Литвы в отношении RT и Sputnik злоупотреблением санкционной политикой Евросоюза.
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Вице-президент Венесуэлы заболел коронавирусом
Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики, министр нефтяной промышленности страны Тарек эль-Айссами сообщил, что у него выявили коронавирусную инфекцию.
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Глава тренерского совета СБР прокомментировал уход Драчёва
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин прокомментировал уход Владимира Драчёва с поста главы организации.
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Госдеп прокомментировал решение Турции о смене статуса Айя-Софии
В США заявили, что разочарованы в связи с решением властей Турции об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле на мечеть. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Пилот Renault получил повреждение в аварии во второй практике Гран-при Штирии
Австралийский гонщик команды Renault Даниэль Риккардо прокомментировал свою аварию во второй сессии свободных заездов второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
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В Москве умерли ещё 29 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли ещё 29 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице возросло до 4116.
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Гендиректор РУСАДА отверг обвинения в коррупции
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал обвинения в коррупции и нецелевом расходовании средств организации в 2018—2019 годах.
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Хореограф показал фрагмент новой произвольной программы Косторной
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз показал фрагмент произвольной программы фигуристки Алёны Косторной, с которой она будет выступать в сезоне-2020/2021.
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В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
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Вратарь «Ростова» Попов отказался от бесплатного пожизненного такси в пользу благотворительности
Голкипер молодёжной команды «Ростова» Денис Попов сообщил, что отказался от бесплатных пожизненных поездок на такси в пользу благотворительности.
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В офисе Зеленского анонсировали новый обмен пленными в Донбассе
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время состоится новый обмен пленными в Донбассе.
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Источник: CAS удовлетворит апелляцию «Манчестер Сити»
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию английского футбольного клуба «Манчестер Сити» на двухлетнее отстранение от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Военнослужащие ЮВО поздравили ветерана со 100-летием
Начальник 1602-го военного клинического госпиталя Ростова-на-Дону Валерий Кокоев и военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Савенко со 100-летием.
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Около 21 тысячи выпускников написали ЕГЭ по математике в Подмосковье
Около 21 тыс. выпускников приняли участие в Едином государственном экзамене по математике в Московской области.
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Баста поддержал Яна перед боем с Алдо за титул чемпиона UFC
Известный рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выразил поддержку своему соотечественнику Петру Яну накануне его боя с бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
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Рябков: поправки к Конституции укрепят внешнеполитический курс России
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу «Дума ТВ» заявил, что поправки к Конституции укрепят основы российского внешнеполитического курса.
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Райкконен заявил, что не встал на колено перед Гран-при Австрии из-за дискомфорта
Финский пилот Alfa Romeo, чемпион 2007 года Кими Райкконен прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Австрии.
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В офисе Зеленского оценили возможность проведения нормандского саммита
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит в нормандском формате должен состояться в ближайшие месяцы.
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Норрис о своём штрафе на Гран-при Штирии: это моя ошибка
Британский пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал свой штраф, из-за которого он потеряет три места на старте гонки второго этапа «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
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В ЕС прокомментировали смену Турцией статуса собора Святой Софии
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал решение турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
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Касаткина сыграла в теннис в паре с полузащитником «Барселоны» Артуром
Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла в теннис с полузащитником каталонского футбольного клуба «Барселона» Артуром.
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В Ставропольском крае рассказали о выплатах медикам
За три с половиной месяца медработникам в Ставропольском крае перечислили 660 млн рублей стимулирующих выплат.
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Попова рассказала о доклинических испытаниях вакцины в «Векторе»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре «Вектор» завершились.
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Действующая чемпионка мира по шорт-треку ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет
Голландская шорт-трекистка Лара ван Рёйвен скончалась на 28-м году жизни.
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В команде Яна рассказали, какой вес может набрать боец перед поединком с Алдо
Представитель команды российского бойца Петра Яна рассказал, какой вес может набрать спортсмен перед поединком с бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе.
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Суд в Цюрихе обязал власти Швейцарии принять меры против «Свидетелей Иеговы»
Цюрихский суд оправдал эксперта Регину Шписс, раскритиковавшую принципы запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»*, призвав правительство Швейцарии принять необходимые меры в отношении организации.
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Синоптики предупредили о жаре до +39 °С в Оренбургской области
В субботу, 11 июля, в Оренбургской области ожидается жара до +39 °С. Отклонение от среднесуточной климатической нормы может составить девять градусов и более.
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Глава UFC высказался о титульном бое Ян — Алдо
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о предстоящем поединке россиянина Петра Яна и бразильца Жозе Алду за вакантный титул чемпиона в легчайшем весе.
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Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
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Уайт: Нурмагомедову нужно время, чтобы утолить свою печаль
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о возможных изменениях в карьере чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
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Квят считает, что не сможет попасть в топ-10 в квалификации Гран-при Штирии
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свои выступление в пятничных сессиях свободных заездов перед вторым в сезоне этапом «Формулы-1» — Гран-при Штирии.
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Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что для детей должна быть специальная вакцина от коронавирусной инфекцией COVID-19, работа над ней только начинается.
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КДК РФС оштрафовал семь клубов по итогам 27-го тура РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал семь клубов по итогам 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ)
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Россия и Китай заблокировали резолюцию по доставке гумпомощи в САР
Россия и Китай вновь наложили вето на резолюцию Бельгии и Германии в Совбезе ООН, предполагающую сохранение двух КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
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ЮНЕСКО выразила сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразил глубокое сожаление в связи с решением турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
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Путин: противостояние на мировой экономической арене продолжится
Президент России Владимир Путин считает, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
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Глава КДК РФС назвал причину дисквалификации Тедеско
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал решение о трёхматчевой дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско.
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За сутки в российской армии выздоровели от коронавируса 132 военных
По данным Минобороны России, за сутки 132 военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусом. Общее число вылечившихся в армии — 7384.
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В Орехово-Зуеве рассказали о сроках восстановления дома после ЧП с газом
Жилой дом, пострадавший от взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве, восстанавливают с небольшим опережением сроков.
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На Сахалине волонтёры рассказали о поисках найденной мёртвой девочки
На Сахалине волонтёры, участвовавшие в поисках пропавшей 6 июля восьмилетней девочки, рассказали, что похитители, вероятно, специально отвезли её труп в труднопроходимый лесной район в надежде, что он не будет найден.
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В Подмосковье 23 больницы возобновили работу в плановом режиме
В Подмосковье 23 клиники, перепрофилированные ранее под приём пациентов с COVID-19, вернулись к обычному режиму работы.
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В Подмосковье рассказали о проверке аттракционов
В Московской области в ходе инспекционных рейдов была проведена проверка соблюдения правил работы зон отдыха в условиях карантина. Проинспектировано более 500 аттракционов.
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Детский омбудсмен рассказала о самочувствии пострадавшей в Красногорске девочки
Девочка из подмосковного Красногорска, которой на голову упал мешок с мусором, восстанавливается, она уже может гулять и общаться. Об этом сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
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Россия назвала сомнительными выводы доклада о химатаках в Сирии
Россия и ряд стран — членов Организации по запрещению химического оружия заявили, что выводы доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) о предполагаемых химических атаках в Сирии в 2017 году грозят вылиться в дальнейший раскол ОЗХО.
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Ян и Алдо провели дуэль взглядов перед поединком за титул чемпиона UFC
Российский боец Пётр Ян и бразилец Жозе Алдо провели традиционную дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 251.
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СМИ: Защитник «Реала» Марсело пропустит остаток сезона из-за травмы
Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы.
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Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards
Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
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Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
Министерство финансов России подготовило поправки в налоговое законодательство для проведения так называемого налогового манёвра в IT-сфере. Об этом информирует пресс-служба ведомства.