Washington Post: Нотр-Дам-де-Пари восстановят в прежнем виде

Президент Франции Эммануэль Макрон решил восстановить собор Парижской Богоматери в его первоначальном облике, несмотря на предложения придать ему более современный вид, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, правительство отказалось от модернизации проекта из-за нежелания замедлять темпы реставрации и усложнять проект.

Французский лидер Эммануэль Макрон считает, что шпиль и другие пострадавшие части собора Парижской Богоматери, сгоревшего при пожаре в апреле 2019 года, следует восстановить в соответствии с его прежним обликом, сообщает The Washington Post.

«Президент Республики убедился в необходимости восстановления собора Парижской Богоматери как можно ближе к его прежнему цельному облику, согласованному и хорошо известному, делая ставку на устойчивое развитие при выборе материалов и управлении объектом», — сказано в заявлении Елисейского дворца.

В первые недели после пожара, как отмечает издание, бурные споры во Франции вызвало предложение придать собору более современный вид. Не исключал возможность модернизации проекта и сам Макрон.

После пожара, уничтожившего большую часть крыши собора, в том числе и его легендарный шпиль, построенный в XIX веке по проекту француза Эжена Виолле-ле-Дюка, архитекторам было предложено представить предложения по восстановлению Нотр-Дама.

Тем не менее в четверг Елисейский дворец уточнил, что там отказались от идеи внесения изменений проекта, исходя из стремления «не замедлять темпы реставрации и не усложнять эту программу». При этом правительству удалось найти компромиссное решение — в новом стиле будет переоборудована территория вокруг собора, что будет сделано «в тесном сотрудничестве с городом Парижем».

Как напоминает The Washington Post, вскоре после пожара Макрон пообещал, что одна из основных достопримечательностей французской столицы будет восстановлена ко времени проведения в Париже Олимпийских игр в 2024 году. Несмотря на то что реконструкцию собора пришлось приостановить на два месяца в связи с пандемией, в апреле президент подчеркнул, что будет сделано всё возможное, чтобы уложиться в обещанные сроки.