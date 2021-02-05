France info: лесной кастинг — во Франции выбирают дуб для шпиля Нотр-Дама

Во французских лесах Конш и Бретёй проходит необычный кастинг среди столетних дубов, один из которых станет основой для сгоревшего шпиля собора Парижской Богоматери, передаёт France info. Воссоздание его точной копии стало волнительным проектом для современных архитекторов: они чувствуют себя продолжателями авантюры, насчитывающей несколько веков.

Всего лишь одно из деревьев? Вовсе нет — этот столетний дуб выбрали из сотни деревьев, чтобы он вошёл в историю.

ФРАНСУА ОГЕ, архитектор исторических памятников: (Ему. — ИноТВ) 150 лет или 170. Он окажется посреди Парижа!

Так и есть — этот экземпляр используют для реконструкции шпиля собора Парижской Богоматери, который сгорел при пожаре в 2019 году. Для победы в кастинге необходимы идеальные мерки.

АКСЕЛЬ ДЕ ЖЁНУИННАК, плотник с лесопилки города Мортре, департамента Орн: Итак, здесь у нас диаметр 65 сантиметров на 65 сантиметров. Для изготовления деталей деревянного каркаса требуемых размеров для нас будет важно оценить диаметр ствола до миллиметра.

Понадобится 2 тысячи деталей для воссоздания шпиля таким, каким его задумал 160 лет назад Эжен Виолле-ле-Дюк. Для современных архитекторов это волнительный проект.

ФРАНСУА ОГЕ: Как будто этот плотник, который умер несколько столетий назад, нам передал эту авантюру, которой он жил в то время. Это… (выдыхает) волнительно.

Предполагается, что шпиль восстановят к 2023 году.