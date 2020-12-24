«Настрой в целом оптимистичный» — корреспонденты BFM TV о ходе реставрационных работ в парижском Нотр-Даме

В соборе Парижской Богоматери кипит работа: специалисты восстанавливают знаменитый храм после пожара, который сильно повредил его в апреле 2019 года. Журналисты BFM TV побывали внутри собора — и побеседовали с людьми, которые возвращают ему былое великолепие.

И где мы сейчас, господин генерал?

ГЕНЕРАЛ ЖАН-ЛУИ ЖОРЖЕЛЕН, курирует программу восстановления парижского собора Нотр-Дам: Мы поднимаемся на этом лифте до самого верха — по пути насладившись просто замечательным видом на главные памятники Парижа, — к месту, где раньше был шпиль. Шпиль авторства Эжена Виолле-ле-Дюка был здесь, между северным и южным трансептами. Вот здесь хорошо видно последствия пожара. Обгоревшие обломки погрузят в корзины, которые поднимают кранами, — вот, над нами как раз её сейчас поднимают, — и вот так мы будем работать до окончательного завершения фазы укрепления здания и обеспечения безопасности. (Обращаясь к работнику.) Уважаемая звезда! С вами хочет пообщаться BFM TV.

УЧАСТНИК РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ В СОБОРЕ НОТР-ДАМ: Да, на такой стройке, наверное, доводится работать один раз в жизни. Такой день запоминаешь на всю жизнь — как вообще можно забыть такую катастрофу? Это невозможно. Вот вы занимаетесь своими делами, и тут через полчаса вам сообщают, что начался пожар, а ещё через час разрушается шпиль.

ОЧЕВИДЕЦ ПОЖАРА: Упадёт сейчас! Смотри, падает, падает!

ГЕНЕРАЛ ЖАН-ЛУИ ЖОРЖЕЛЕН: Это — единственная часть собора, где в результате падения шпиля повредился пол. Вот здесь видно разбитую плитку, тут же был и алтарь. Именно отсюда по собору начала распространяться свинцовая пыль, которая попала в том числе и внутрь органа.

УЧАСТНИК РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ В СОБОРЕ НОТР-ДАМ: Мы осмотрим каждую из восьми тысяч труб, и мы их не только настроим, но и гармонизируем — то есть сделаем так, чтобы они звучали в том же тембре, что и соседние трубы, не громче и не надрывнее. Наша цель — добиться, чтобы орган вновь зазвучал к апрелю 2024 года.

УЧАСТНИЦА РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ В СОБОРЕ НОТР-ДАМ: Мы находимся в часовне святого Фердинана, настенную роспись в которой восстанавливал Виоллле-ле-Дюк. Реставрация в самом разгаре. Часовня была очень сильно запачкана сажей — всего этого было почти не видно, очень сложно было различать разные оттенки и детали росписи. Нотр-Дам сейчас неузнаваем, ведь собор меняется каждый день — когда-то лесов вообще не было, но постепенно, день за днём, их выстроили.

Леса у вас вышли впечатляющие.

СТРОИТЕЛЬ: Нагрузка тут выходит под 30 тонн на три метра длины, поэтому все опоры укреплены, чтобы везде было распределение нагрузки — чтобы на всё это легло кружало, которое будет подпирать своды.

ГЕНЕРАЛ ЖАН-ЛУИ ЖОРЖЕЛЕН: Архитектор Филипп Вильнёв, который собор очень любит, всегда говорит, что храм нужно увидеть таким, каким его видели те, кто его строил. Ну а мы сохраняем спокойствие и хладнокровие, и сосредоточены на цели — вернуть собору его былое великолепие. Настрой у нас в целом оптимистичный, и нельзя не отметить, что наши главные страхи уже остались в прошлом.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2020 года.