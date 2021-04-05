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Le Parisien: «церковь не больница» — католики-традиционалисты возмутились ПЦР-тестами во французском соборе

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Впервые во Франции собор стал местом тестирования населения на коронавирус, однако это мероприятие возмутило католиков-традиционалистов, сообщает Le Parisien. Они провели акцию искупления после «осквернения» церкви, однако большинство жителей города считают, что помощь больным является одним из столпов христианства.
Le Parisien: «церковь не больница» — католики-традиционалисты возмутились ПЦР-тестами во французском соборе
Reuters

По просьбе местных властей и с благословения кюре собор во французском городе Трегье на западе страны за несколько часов превратили в центр по тестированию на коронавирус, пишет Le Parisien. Первый опыт такого совмещения во Франции вызывал гнев у католиков-традиционалистов, которые осудили его за осквернение церкви.

Как рассказывает французская газета, региональное агентство здравоохранения Бретани сделало запрос в мэрию Трегье, чтобы она срочно подыскала место для организации массового тестирования населения в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. Его планировалось провести утром в среду, когда открывается рынок, а в городе наблюдается большое скопление народа. Власти города рассматривали банкетный зал, но в конце концов отказались от этого варианта из-за его удалённости от торговых рядов.
 
Как уточнили в агентстве здравоохранения, муниципалитет и приход пришли к соглашению и предложили собор. По словам первого заместителя мэра по вопросам солидарности Мари-Пьер Боден, это место лучше всего подходило для этой цели: оно расположено близко к рынку и хорошо проветривается. «Правительство нам сказало: «Будьте автономными». На самом деле это означало: «Выкручивайтесь сами!» — объясняет Боден. — Поэтому мы справляемся максимально хорошо или минимально плохо».
 
И вот, после тщательной уборки, 24 марта началась кампания по тестированию жителей Трегье. Живущая напротив собора 83-летняя Мари-Тереза стала одной из первых: санитары в медицинских шапочках были предупредительными, но, по словам женщины, её успокоило присутствие священника. Пенсионерку «не шокировала», а «только удивила» метаморфоза, случившаяся с собором. Её подруга Луиза добавила, что в мероприятии не было ничего «возмутительного»: «никто не пил пиво внутри». В статье отмечается, что кампания прошла успешно: тестирование прошло 105 человек: прихожане, атеисты, туристы, пожилые люди, дети.
 
Однако шквал критики пришёл оттуда, откуда его совсем не ждали: главным образом высказывали свои претензии «традиционалисты, которые не живут в Трегье», эти «инопланетяне», как их прозвал глава прихода Святого Тудвала отец Гийом Кау. Спустя четыре дня после проведения ПЦР-тестирования 50 человек, в том числе дети, встали на колени на паперти и под руководством аббата Тьерри Годрэ прочли молитву об искуплении. «Это напоминание о священном характере церквей, которые не являются больницами», — подчеркнул их предводитель в сутане, а организатор протеста, художник Филипп Бовэ, назвал акцию «очень шокирующим» осквернением «храма Господня, где мы лечим души». Как отмечается в статье, Годрэ принадлежит не приходской епархии, а Священническому братству святого Пия X — традиционалистскому движению, которое разорвало отношения с Ватиканом.
 
Глава собора отец Кау считает, что эти заблудшие овцы, которые «отказываются от возможности стать спасёнными», спровоцировали настоящий «скандал». «Иисус лечил больных, Святой Иво (уроженец Трегье. — ИноТВ) тоже, в больнице при церкви», — напоминает священник. Он уверен, что они бы не отказали предоставить больницу для медиков, потому что «Церковь это место спасения, которое открыто для всего мира». Пожилая прихожанка Мартин придерживается той же позиции: «Церковь это убежище для хромых, нуждающихся, больных… Они её главная цель. Этот кризис в здравоохранении заставляет нас вернуться к нашим корням». Отец Гийом Кау получил благословение и от своего руководства: епископ Сан-Бриё и Трегье Дени Мутель поддержал своего священника, «который действовал согласно церковным традициям гостеприимства и философии Святого Иво».
 
Кроме сторонников католического традиционализма, необычная кампания по тестированию возмутила нескольких местных жителей. «Каждой вещи своё место. Надо было выбрать какое-нибудь нейтральное место, какой-нибудь спортивный зал», — считает местный кондитер. И всё же это событие не раскололо город, где проживает всего 2500 жителей. Большинство из тех, кого опросили журналисты Le Parisien, не видят ничего плохого в выявлении этого коронавируса под распятием. «Люди устраивают скандал на пустом месте», — признала работница мясной лавки Виржиния, а медсекретарь Патрисия уверена, что «для того, чтобы покончить с этим чёртовым вирусом, все средства хороши».
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Le Parisien Франция Европа
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