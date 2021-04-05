Le Parisien: «церковь не больница» — католики-традиционалисты возмутились ПЦР-тестами во французском соборе

Впервые во Франции собор стал местом тестирования населения на коронавирус, однако это мероприятие возмутило католиков-традиционалистов, сообщает Le Parisien. Они провели акцию искупления после «осквернения» церкви, однако большинство жителей города считают, что помощь больным является одним из столпов христианства.

По просьбе местных властей и с благословения кюре собор во французском городе Трегье на западе страны за несколько часов превратили в центр по тестированию на коронавирус, пишет Le Parisien. Первый опыт такого совмещения во Франции вызывал гнев у католиков-традиционалистов, которые осудили его за осквернение церкви.

Как рассказывает французская газета, региональное агентство здравоохранения Бретани сделало запрос в мэрию Трегье, чтобы она срочно подыскала место для организации массового тестирования населения в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. Его планировалось провести утром в среду, когда открывается рынок, а в городе наблюдается большое скопление народа. Власти города рассматривали банкетный зал, но в конце концов отказались от этого варианта из-за его удалённости от торговых рядов.

Как уточнили в агентстве здравоохранения, муниципалитет и приход пришли к соглашению и предложили собор. По словам первого заместителя мэра по вопросам солидарности Мари-Пьер Боден, это место лучше всего подходило для этой цели: оно расположено близко к рынку и хорошо проветривается. «Правительство нам сказало: «Будьте автономными». На самом деле это означало: «Выкручивайтесь сами!» — объясняет Боден. — Поэтому мы справляемся максимально хорошо — или минимально плохо».

И вот, после тщательной уборки, 24 марта началась кампания по тестированию жителей Трегье. Живущая напротив собора 83-летняя Мари-Тереза стала одной из первых: санитары в медицинских шапочках были предупредительными, но, по словам женщины, её успокоило присутствие священника. Пенсионерку «не шокировала», а «только удивила» метаморфоза, случившаяся с собором. Её подруга Луиза добавила, что в мероприятии не было ничего «возмутительного»: «никто не пил пиво внутри». В статье отмечается, что кампания прошла успешно: тестирование прошло 105 человек: прихожане, атеисты, туристы, пожилые люди, дети.

Однако шквал критики пришёл оттуда, откуда его совсем не ждали: главным образом высказывали свои претензии «традиционалисты, которые не живут в Трегье», эти «инопланетяне», как их прозвал глава прихода Святого Тудвала отец Гийом Кау. Спустя четыре дня после проведения ПЦР-тестирования 50 человек, в том числе дети, встали на колени на паперти и под руководством аббата Тьерри Годрэ прочли молитву об искуплении. «Это напоминание о священном характере церквей, которые не являются больницами», — подчеркнул их предводитель в сутане, а организатор протеста, художник Филипп Бовэ, назвал акцию «очень шокирующим» осквернением «храма Господня, где мы лечим души». Как отмечается в статье, Годрэ принадлежит не приходской епархии, а Священническому братству святого Пия X — традиционалистскому движению, которое разорвало отношения с Ватиканом.

Глава собора отец Кау считает, что эти заблудшие овцы, которые «отказываются от возможности стать спасёнными», спровоцировали настоящий «скандал». «Иисус лечил больных, Святой Иво (уроженец Трегье. — ИноТВ) тоже, в больнице при церкви», — напоминает священник. Он уверен, что они бы не отказали предоставить больницу для медиков, потому что «Церковь — это место спасения, которое открыто для всего мира». Пожилая прихожанка Мартин придерживается той же позиции: «Церковь — это убежище для хромых, нуждающихся, больных… Они её главная цель. Этот кризис в здравоохранении заставляет нас вернуться к нашим корням». Отец Гийом Кау получил благословение и от своего руководства: епископ Сан-Бриё и Трегье Дени Мутель поддержал своего священника, «который действовал согласно церковным традициям гостеприимства и философии Святого Иво».

Кроме сторонников католического традиционализма, необычная кампания по тестированию возмутила нескольких местных жителей. «Каждой вещи своё место. Надо было выбрать какое-нибудь нейтральное место, какой-нибудь спортивный зал», — считает местный кондитер. И всё же это событие не раскололо город, где проживает всего 2500 жителей. Большинство из тех, кого опросили журналисты Le Parisien, не видят ничего плохого в выявлении этого коронавируса под распятием. «Люди устраивают скандал на пустом месте», — признала работница мясной лавки Виржиния, а медсекретарь Патрисия уверена, что «для того, чтобы покончить с этим чёртовым вирусом, все средства хороши».