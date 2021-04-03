France 3: «симулякр демократии» — французская оппозиция раскритиковала правительство за решения в обход парламента

После того как Эммануэль Макрон объявил об ужесточении мер по борьбе с COVID-19, во французском парламенте разразились яростные дебаты: лидеры оппозиции единодушно раскритиковали стратегию правительства, передаёт France 3. По их словам, решения принимались в обход Национального собрания и сената, тогда как премьер-министр страны Жан Кастекс настаивает, что введение новых ограничений является прерогативой исполнительной власти.

КАРОЛЬ ГЭСЛЕР, ведущая новостей: Когда Жан Кастекс пришёл в парламент, чтобы отстоять новые ограничения и решение правительства, обстановка накалилась. В ответ оппозиция объединилась, чтобы раскритиковать его метод.

ДАМЬЕН АБАД, лидер фракции «Республиканцы» в Национальном собрании: Но какой муниципальный совет, какой совет департамента и какой совет региона позволили бы себе голосовать за решения, которые уже были приняты и обнародованы? Вот в чём правда: демократия — это решение здесь, а не на стороне.

ЖАН КАСТЕКС, премьер-министр: Я не понимаю, в чём были якобы ущемлены права парламента, потому что я заставил его высказать своё мнение и одобрить решения, которые входят в компетенцию исполнительной власти согласно нашему конституционному строю.

После Национального собрания премьер-министр предстал перед сенаторами. Из сената с нами на связь выходит Юго Капелли. Добрый вечер, Юго. Действительно ли политического единства в борьбе с эпидемией больше не существует?

ЮГО КАПЕЛЛИ, корреспондент: Да, Кароль, это был беспокойный день в парламенте для правительства, в том числе в сенате, где обычно скорее спокойно. Здесь атмосфера была волнительной: оппозиция в ярости, правые и левые плечом к плечу выступили против методов Эммануэля Макрона и правительства и объявили о «симулякре демократии». Нужно отметить, что новое выступление президента Республики и его несогласованные объявления, на следующий день после которых начались обсуждения, судя по всему, не проходят (в парламенте. — ИноТВ). «Мы не послушное орудие, а это не место для подтасованных согласований», — заявил один из сенаторов. Другой добавил: «Больше невозможно всё решать по воле Совета по санитарной защите». В результате национальное единство между политическими силами, которое преобладало год назад, во время первого карантина, кажется, сейчас очень далеко.