Bloomberg: в ЕС возрос скепсис по отношению к вакцинации

34% взрослого населения в ЕС сомневается в необходимости прививаться от коронавируса, пишет Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса, проведённого Eurofond. Отмечается, что уровень скепсиса по отношении к вакцинации возрос после того, как в ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В ЕС растут сомнения в вакцинации, пишет Bloomberg: после объявления о приостановке использования вакцины AstraZeneca, более трети взрослого населения ЕС заявило о том, что, возможно, не будет прививаться.

34% респондентов, принявших участие в онлайн-опросе Eurofond заявили о том, что не уверены в желании привиться от коронавируса, пишет издание. Как отмечает Bloomberg, до приостановки использования AstraZeneca, доля сомневающихся составляла 25%. По словам исследователя Eurofond Дафны Арендт, результаты опроса свидетельствуют о неспособности донести до населения посыл об эффективности и безопасности вакцин. При этом она также отметила, что повышение доверия является задачей не только политиков, но и всего общества в целом.

Bloomberg напоминает, что вакцинация в ЕС началась с не самых высоких темпов: кроме того, новая задержка случилась после подозрений того, что прививка AstraZeneca может привести к образованию тромбов. Как пишет издание, наивысший уровень скептицизма по отношению к вакцинам демонстрирует Болгария: там в необходимости прививаться сомневается 61% респондентов. Наибольшее доверие к вакцинами выражают граждане Дании, Кипра и Ирландии.