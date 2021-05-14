Bloomberg Оригинал

Bloomberg: в ЕС возрос скепсис по отношению к вакцинации

Материал представлен в пересказе ИноТВ
34% взрослого населения в ЕС сомневается в необходимости прививаться от коронавируса, пишет Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса, проведённого Eurofond. Отмечается, что уровень скепсиса по отношении к вакцинации возрос после того, как в ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca.
Bloomberg: в ЕС возрос скепсис по отношению к вакцинации
Reuters
В ЕС растут сомнения в вакцинации, пишет Bloomberg: после объявления о приостановке использования вакцины AstraZeneca, более трети взрослого населения ЕС заявило о том, что, возможно, не будет прививаться.
 
34% респондентов, принявших участие в онлайн-опросе Eurofond заявили о том, что не уверены в желании привиться от коронавируса, пишет издание. Как отмечает Bloomberg, до приостановки использования AstraZeneca, доля сомневающихся составляла 25%. По словам исследователя Eurofond Дафны Арендт, результаты опроса свидетельствуют о неспособности донести до населения посыл об эффективности и безопасности вакцин. При этом она также отметила, что повышение доверия является задачей не только политиков, но и всего общества в целом.

 

Bloomberg напоминает, что вакцинация в ЕС началась с не самых высоких темпов: кроме того, новая задержка случилась после подозрений того, что прививка AstraZeneca может привести к образованию тромбов. Как пишет издание, наивысший уровень скептицизма по отношению к вакцинам демонстрирует Болгария: там в необходимости прививаться сомневается 61% респондентов. Наибольшее доверие к вакцинами выражают граждане Дании, Кипра и Ирландии. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
вакцина ЕС коронавирус медицина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров