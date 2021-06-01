Fox 5: легализация марихуаны в Вирджинии оставила некоторых полицейских собак без работы

Из-за легализации марихуаны с 1 июля в американском штате Вирджиния некоторые полицейские собаки, специализирующиеся на поиске этого вида наркотиков, останутся не у дел, сообщает Fox 5. В то время как часть служебных псов сможет сохранить работу и участвовать исключительно в патрулировании, нескольким их коллегам всё-таки придётся уйти на пенсию.

Штат Вирджиния готовится к легализации марихуаны этим летом. Как заявляют полицейские участки, в связи с новыми условиями их сотрудников тоже ждут перемены. Корреспондент Fox 5 Сьерра Фокс расскажет, почему правоохранительным ведомствам приходится подстраиваться.

СЬЕРРА ФОКС, корреспондент Fox 5: Начиная с 1 июля здесь, в Вирджинии, марихуана станет легальной. Поэтому полицейские участки больше не будут обучать своих служебных собак её находить.

АРИ МОРИН, полицейский: Рядом.

Это напарник младшего лейтенант Ари Морина в борьбе преступностью — Танго.

АРИ МОРИН: Я полагаюсь на него, а он, конечно же, — на меня.

Танго — служебный пёс двойного назначения, обученный и патрулированию, и поиску наркотиков.

АРИ МОРИН: Мой напарник не обучен находить марихуану, так что её запах ничего ему не говорит. Поэтому если он обнюхивает машину и сигнализирует лаем, а кто-то из сотрудников полиции заподозрил, что там может быть марихуана, я знаю, что Танго не будет предупреждать о ней, значит, в машине находится что-то ещё нелегальное.

На данный момент в полицейском участке округа Фэрфакс числится 10 служебных собак, специализирующихся на поиске марихуаны. Когда они выйдут на пенсию, их заменят коллеги, не знакомые с марихуаной, — такие, как Танго.

АРИ МОРИН: Учитывая легализацию и формулировку нового закона, запах марихуаны больше не является основанием, достаточным для проведения обыска автомобиля специально обученной на поиск наркотиков собакой.

Пока полиции ешё могут пригодиться эти 10 служебных собак, обученные поиску марихуаны. Они главным образом сосредоточатся на патрулировании и не будут принимать участие в обысках при работе в поле.

АРИ МОРИН: Теперь пять собак, которые не приучены распознавать марихуану, возьмут на себя большую часть работы в округе Фэрфакс и на близлежащих территориях.

СЬЕРРА ФОКС: Fox 5 поинтересовался о планах в отношении служебных собак у других правоохранительных ведомств содружества, принадлежащих к таким территориям, как Александрия, округам Арлингтон, Лаудон и Принс-Уильям. Ни один из участков не планирует отправлять каких-либо псов на пенсию, а вот обучение поиску марихуаны будет приостановлено.

При этом полицейское управление штата Вирджиния попрощается с 13 собаками и на данный момент уже подыскивает им замену.

Дата выхода в эфир 20 мая 2021 года.