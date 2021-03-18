Почти как в кино: в Германии спасли 101 щенка у контрабандистов

Полиция в Германии задержала на автостраде злоумышленников, пытавшихся незаконно провезти из Венгрии множество щенков самых разных пород в возрасте всего несколько недель. Щенята были истощены и страдали от диареи, теперь их выхаживают в приюте. Во время пандемии спрос на домашних питомцев вырос, подстегнув незаконную торговлю на чёрном рынке, из-за чего всё чаще страдают животные, передаёт NTD.
101 щенка вырвали из рук контрабандистов в Германии. Полиция задержала злоумышленников на автостраде. Они незаконно везли из Венгрии в Бельгию чау-чау, такс, кокер-спаниелей и щенков других пород.
Конфискованных питомцев передали в нюрнбергский приют для животных. Щенкам по шесть-восемь недель. Все они истощены и страдают от диареи.
Руководство приюта уже попросило людей пожертвовать деньги на содержание и лечение щенков. Животных начнут пристраивать только после прививки от бешенства, а её можно делать в 15 недель.
Во время пандемии вырос спрос на домашних питомцев — и торговля на чёрном рынке процветает. Спасённых от контрабандистов животных часто передают в приюты, что приносит им дополнительные расходы.
Зоозащитники призывают не покупать питомцев у нелегальных торговцев: они не только сильно завышают цены, но и могут продать больное животное. Сотрудники приютов также советуют людям перед покупкой серьёзно подумать, останется ли в их жизни место для собаки после пандемии.
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