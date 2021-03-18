Почти как в кино: в Германии спасли 101 щенка у контрабандистов

21:28 Боррель призвал ЕС выполнять пять принципов в отношениях с Россией Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе встречи с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что странам Евросоюза в отношениях с Россией нужно придерживаться реализации пяти общеевропейских принципов.

21:27 Гасанова одержала волевую победу над Павлюченковой во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге Россиянка Анастасия Гасанова одержала победу над соотечественницей Анастасией Павлюченковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

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21:05 СК начал проверку из-за жёсткой посадки бизнесджета во Внукове Следователи начали проверку по факту жёсткой посадки иностранного бизнесджета в московском аэропорту Внуково.

21:02 «Краснодар» в меньшинстве проиграл «Динамо» в матче РПЛ, упустив преимущество в два мяча «Краснодар» потерпел поражение от московского «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21:01 Дубли Ларссона и Соболева помогли «Спартаку» разгромить «Урал» в матче РПЛ Московский «Спартак» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:55 Решетников рассказал о ситуации с инфляцией в России Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о ситуации с инфляцией в России.

20:46 Кадыров пригласил Байдена лечиться в Грозный Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джозефа Байдена на лечение в Грозный, отметив, что американская медицина бессильна.

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20:27 В Белом доме заявили, что американский посол останется в Москве Посол США в России Джон Салливан останется в Москве, несмотря на то что российский посол Анатолий Антонов вылетает из Вашингтона в Россию для консультаций.

20:26 Матыцин заявил, что, вероятно, временно покинет пост президента FISU Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что приостановит деятельность на посту президента Международной федерации университетского спорта (FISU).

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19:51 World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам Совет World Athletics принял решение возобновить выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам.

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