NI: вырвать Россию из объятий Китая возможно — но для этого Западу придётся пойти ей на уступки

Несмотря на глубокое сотрудничество между Россией и Китаем, между ними всё же есть немало разногласий и тлеющих точек напряжённости, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, в этом контексте у Запада есть шанс вырвать Москву из объятий Пекина, но для этого ему придётся пойти на серьёзные шаги, включая остановку евроинтеграции Украины и смягчение санкций.

Американо-российский саммит в Женеве оказался куда менее богат на взаимные обвинения по сравнению с переговорами между США и Китаем на Аляске, которые прошли в марте. Но несмотря то что президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин придерживались в целом позитивной риторики, их встреча не изменит негативный настрой Москвы и Пекина по отношению к Вашингтону, пишет The National Interest.

Россия и Китай разделяют стремление ослабить мировой порядок, в котором господствуют США. Усилия, направленные на его подрыв, подкрепляются их собственными торговыми сделками, военным сотрудничеством и дипломатическим взаимодействием, строясь на убеждении, что Запад страдает от внутренней разобщённости. При этом есть очень мало причин, которые могли бы повлиять на эту схожесть взглядов.

«Понимание причин и конкретных точек укрепления китайско-российских отношений крайне важно для выявления трещин в их сотрудничестве и их использования», — считает журнал.

Москва и Пекин приложили значительные усилия для расширения партнёрства. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин называл Путина своим лучшим другом, в то время как отношения двух стран на данный момент, по его мнению, находятся «в наилучшем состоянии за всю историю». Более того, в недавнем интервью The Global Times посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва собирается проинформировать Пекин о некоторых деталях саммита Байдена и Путина в том случае, если на нём будет поднята тема Китая. При этом, по его словам, российско-китайские отношения не претерпят никаких изменений вне зависимости от того, какого курса США будут придерживаться в ходе диалога с Россией. Си Цзиньпин также заявлял, что укрепление стратегического российско-китайского сотрудничества позволит обеим державам «эффективно противостоять любым попыткам подавить и разделить» Москву и Пекин.

Между тем, обе страны куда сильнее страшатся внутренней демократической революции, а не друг друга. Свидетельство этой тенденции — арест Алексея Навального в России и репрессии против продемократического движения в Гонконге.

«Таким образом, вполне вероятно, что по прошествии нескольких десятилетий, когда Запад переоценивал крепость уз двух ведущих коммунистических держав во второй половине XX века, теперь он рискует недооценить их общую силу», — полагает The National Interest.

В 2018 году товарооборот между Россией и Китаем впервые превысил $100 млрд; предполагается, что к 2024 году он увеличится до $200 млрд. Китай экспортирует в Россию в основном электронику и технику, в то время как российские ресурсы насыщают динамично развивающуюся экономику Поднебесной. При этом наличие общей границы позволяет Китаю обходить морские пути под контролем США, что делает Россию естественной альтернативой другим источникам энергии в мире.

Между тем, в 2019 году Путин и Си Цзиньпин заявили о своём намерении бороться с засильем американского доллара в международной торговле. С 2020 года большая часть торговли между двумя державами идёт через российский рубль, китайский юань или евро. В частности, для России это полезно в том плане, что эффективность антироссийских экономических санкций США снижается.

Поставки российской военной техники Китаю также помогли последнему продвинуться в его стремлении стать крупной военной державой. Продажа российских истребителей, подводных лодок, систем ПВО и другой техники укрепили позиции Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и позволили ему закрыть отставание от США.

Что же касается России, то её оборонка получила немалую выгоду от работы на огромном и жадном до военной техники китайском рынке, особенно если учесть, что после холодной войны она потеряла большую часть своих клиентов в Восточной Европе. Китайские войска нередко принимают участие в российских военных парадах и совместных учениях на суше и на море.

Москва и Пекин также оказывают друг другу всё более широкую поддержку на мировой арене. Благодаря праву вето в Совете Безопасности Россия и Китай уравновешивают три другие западные державы, последовательно пресекая официальное осуждение их действий в стенах ООН.

Кроме того, Россия и Китай активно поддерживают такие страны, как Сирия, Иран, Венесуэла, Судан, Северная Корея, а также другие «государства-изгои», подрывая усилия США по изоляции или ослаблению вышеозначенных режимов. Подобный «объединённый автократический фронт» в целом делает либерально-демократический мировой порядок менее живучим и устойчивым.

Вместе с тем, на протяжении всего недолгого китайско-советского сотрудничества в начале холодной войны Китай играл роль младшего партнёра. В новом же партнёрстве Москвы и Пекина дело обстоит ровно наоборот, и Россия это прекрасно осознаёт. Более того, отношения двух держав нормализовались только из-за этой смены ролей.

И всё же из-за неравенства потенциалов России и Китая и их стремления к экспансии в ограниченном пространстве под их сотрудничеством тлеют огни напряжённости.

В частности, вакуум власти, который возникнет в Афганистане после ухода НАТО, поспособствует росту накала соперничества между Россией и Китаем в Центральной Азии. Хотя Россия и господствует в регионе в военном плане, экономические инвестиции Китая в бывшие советские республики подрывают влияние России и её монополию на местную энергетическую инфраструктуру. Кроме того, Китай попытался включить Белоруссию и Украину в свою инициативу «Один пояс — один путь», что встретило молчаливое неодобрение Москвы.

По мере укрепления мирового влияния Китая Москва и Пекин неизбежно начнут конкурировать за влияние на государства-изгои. Например, развитие военной промышленности в Китае не только ударило по объёмам российского импорта в эту страну, но и оказывает давление на присутствие России на зарубежных рынках. И, наконец, наращивание китайских инвестиций на Дальнем Востоке и активная миграция увеличивают уязвимость позиций Москвы в этом регионе — что бьёт по влиянию Кремля на Тихом океане.

«Россия и Китай способны раскусить любые попытки, направленные на то, чтобы вбить между ними клин; при этом они считают крайне важным, чтобы их разногласия не выходили в публичное пространство. Пекин также чётко осознаёт, что Соединённые Штаты, которые, хоть и запоздало, назвали Китай своим самым опасным стратегическим конкурентом, будут готовы пойти на более серьёзные шаги, призванные вырвать Россию из объятий Китая. Это может произойти только в том случае, если России предложат такие условия, которые будут соответствовать её национальным интересам. Речь здесь, в частности, идёт об отказе принимать Украину в ЕС и, в частности, в НАТО, а также об ослаблении санкций по прошествии какого-то времени», — подытоживает The National Interest.