Ouest-France: Байден приезжал в Женеву не ради Путина, а из-за Китая
Прокуратура организовала проверку и взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту гибели человека в ДТП в Тульской области.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире «Соловьёв LIVE» назвал реакцию Киева на подтопление в Крыму злорадством.
В Аргентине официально зафиксировали первый случай мукормикоза, известного как «чёрная плесень» после коронавируса, сообщает Минздрав страны.
За прошедшие сутки общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Бразилии возросло на 82 288 и достигло 17 883 750.
В ближайшую неделю в Центральном федеральном округе (ЦФО) будет наблюдаться высокий уровень ультрафиолетового излучения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Православные христиане в воскресенье, 20 июня, отмечают день Святой Троицы, в храмах нужно соблюдать меры предосторожности из-за пандемии коронавируса.
Новый рекорд по количеству забитых в свои ворота мячей в рамках одного чемпионате Европы по футболу установлен на Евро-2020.
Мэр Ялты Янина Павленко заявила о стабилизации ситуации в регионе после ливней и прохождении пика подтопления.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список номинантов на награду за лучший гол второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Российский лидер Владимир Путин сообщил о продолжении выплат медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией.
Сборная Германии стала первой командой, которой удалось преодолеть отметку в 300 голов в матчах чемпионатов мира и Европы по футболу.
В России лесопожарные службы за сутки потушили 82 природных пожара на площади 1827 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
В Ялте в результате подтоплений после ливней количество пропавших без вести людей возросло до двух, пострадавших — до 24 человек.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с национальной командой Уэльса в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Бывший чешский защитник «Зенита» Радек Ширл поделился впечатлениями от чемпионата Европы и высказал мнение о высказал мнение о выступлении сборной России на турнире.
Президент России Владимир Путин заявил о внедрении в России единого базового оклада для всех работников здравоохранения.
Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко высказал мнение о назначении Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА.
Российский тренер Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Дании в заключительном, третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал ничейный исход матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Испании.
В посёлке Кореиз на юге Крыма началась частичная эвакуация людей из подтопленных домов, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал ничейный исход матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Польши.
Астероид 2010 NY65, в два раза превышающий размеры статуи Свободы, максимально близко приблизится к Земле 25 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал ничейный исход матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Польши.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал ничейный исход матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с национальной командой Польши.
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев высказал мнение о предстоящем матче сборных России и Дании в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Пресс-служба Кремля сообщает, что российский президент Владимир Путин 30 июня проведёт прямую линию.
Российский лидер Владимир Путин сообщил о необходимости сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с коронавирусом и наращивания темпов вакцинации.
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказал мнение о выступлении команды на чемпионате Европы по футболу.
В Госдепартаменте США намерены продолжить обсуждение вопроса о взаимном возвращении Вашингтона и Тегерана к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.
Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам после поражения команды от сборной Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.
Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча Евро-2020 между сборными Испании и Польши.
Российский премьер Михаил Мишустин назначил Николая Яцеленко заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Сборные Испании и Польши сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала визит президента Израиля Реувена Ривлина в США.
Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатом Европы по футболу.
Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Турции в контрольном матче в рамках подготовки к квалификационному турниру Олимпиады в Токио.
Женская сборная России по водному поло одержала победу над национальной командой Канады в матче за бронзу Суперфинала Мировой лиги в Афинах.
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 34 обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР.
Полузащитник сборной Германии Робин Госенс прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что работника, который без объективных причин не сделал обязательную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в период эпидемии, могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом информирует РИА Новости.
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал поражение от национальной команды Германии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Российский лидер Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса.
Защитник сборной Дании Андреас Ольсен рассказал о визите перенёсшего инфаркт полузащитника Кристиана Эриксена в расположение национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы со сборной России.
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Коко Вандевей в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Бирмингеме.
В Москве на складе пиротехники на Лужнецкой набережной ликвидировали открытое горение. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Москве.