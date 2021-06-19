Times: у Байдена нет союзников для грядущих битв

Турне Джо Байдена по Европе прошло под знаком ностальгии и улыбок, однако союзники вовсе не горят желанием поддерживать Штаты, пишет The Times. Байден в своей политике опирается на ценности, которые хорошо работали в прошлом, но с будущим ему только предстоит встретиться — на переговорах, которые у него намечены с лидером Китая.

Зарубежные поездки американского президента полны в большей степени символизмом, чем сутью, пишет The Times. Помощники тратят уйму времени на то, чтобы определиться с направлением, мероприятиями, встречами. И тем важнее первая такая поездка. Байден первым делом отправился в Европу, чтобы показать, что после четырёх лет непредсказуемости и неизвестности вернулась привычная дипломатия.

Сначала была Великобритания, ближайший традиционный союзник и «брат по культуре»; затем Брюссель и саммит НАТО, альянса, который в своё время спас Запад; наконец, встреча с глазу на глаз с российским лидером — будто кадры со времён холодной войны. Автор статьи отмечает, насколько большая разница получилась с первым зарубежным визитом Трампа, который отправился в Саудовскую Аравию, а затем в Израиль. Уже тогда стало ясно, что его геостратегические приоритеты будут радикально отличаться от его предшественников.

Политическое образование Байдена сложилось во времена холодной войны, так что ему проще всего было именно таким маршрутом поездки провести линию между друзьями-союзниками и недругами-авторитарными лидерами. И хорошие слова нашлись у него из союзников даже для Бориса Джонсона, к которому многие по-прежнему относятся с подозрением, считая его протрамповским политиком.

В свою очередь, встреча с Владимиром Путиным получилась как из учебника времён холодной войны: накануне жёсткая риторика, а после неё выражения взаимного уважения. Байден постоянно повторял, что Америка вернулась, но так ли это, задаётся вопросом автор статьи.

«Большая часть простых европейцев и их лидеров хотела бы стереть из коллективной памяти последние четыре года как какое-то кошмарное реалити-шоу», — отмечает автор. Но Трамп в целом вписывался в новую и популярную версию современных целей США в изменившемся мире. Консервативные популисты вокруг Трампа утверждают, что США слишком долго несли на себе бремя мирового лидера, при этом не получая от этого соответствующей прибыли. Так что пришло время Штатам стать «нормальной страной», которая ставит собственные интересы прежде чужих.

Байден отверг выводы Трампа, но он не может отвергнуть внутренние и глобальные политические предпосылки, на которых они строятся, пишет автор статьи. Хотя европейские лидеры и выражали свою поддержку Байдену, они не станут объединяться вокруг США, которые решили жёстко отстаивать свои интересы. У Европы идёт строительство «Северного потока — 2», у Германии бизнес завязан на китайском рынке, многие европейские страны не хотят вкладывать деньги в свою оборону — всё это в очередной раз показывает, что Америка остаётся один на один со своими задачами. «У Байдена нет союзников для грядущих битв», — эту фразу автор статьи вынес в заголовок, чтобы показать, что европейцы рады оставить Америку в одиночестве бороться против России и Китая.

С тех пор как Джеймс Монро запретил иным державам вмешиваться в американское «подбрюшье», от каждого американского президента ожидают какую-то новую доктрину по взаимоотношениям с миром. Но в последние десятилетия доктрины не работают. Мечты Джорджа Буша о превращении мира в демократию разбились об Ирак. Логика Обамы провалилась вместе с бесполезными «красными линиями» по неиспользованию в Сирии химического оружия.

У Байдена опыта гораздо больше, чем у его предшественников, так что необходимость теоретических рамок висит над ним не столь настойчиво. Но то, какое значение придаётся его первой зарубежной поездке, показывает главную слабость его политики, отмечает автор статьи. Он опирается на доброе прошлое трансатлантического союза, на ценности, которые раньше хорошо работали, но сейчас кажутся уже несовместимыми с реальностью. «Так что скоро у него будет первая встреча тет-а-тет с будущим в лице президента Си, — пишет The Times. — Она лучше покажет, готова ли Америка к грядущим вызовам, чем эта неделя ностальгии и улыбок».