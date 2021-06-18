С Байденом поладили, но и Путина оценил: президент Швейцарии рассказал RTS, как проходил женевский саммит «великих держав»

Встреча между президентами России и США, состоявшаяся в Женеве в среду, стала большим событием для Швецарии — и страна смогла не только обеспечить контакт между двумя державами, но и извлечь из этого определённую выгоду для себя, заявил в интервью RTS швейцарский президент Ги Пармелен. Как отметил Пармелен, который успел пообщаться и с Джо Байденом, и с Владимиром Путиным, в российском президенте ему больше всего понравилась прямолинейность — а с американским ему и вовсе удалось наладить тесный контакт.

Президент Швейцарии Ги Пармелен, который принял самое активное участие в организации состоявшегося в минувшую среду саммита между Владимиром Путиным и Джо Байденом, а позднее провёл переговоры с каждым из них, дал интервью каналу RTS, рассказав об этих «двух сложных днях».

Как подчёркивается в материале на сайте канала, сказать наверняка, что эта встреча станет историческим моментом для Швейцарии, пока нельзя. Но она уж точно врежется в память господину Пармелену — ведь он только что пережил, «наверное, самый напряжённый момент в своей политической карьере», организовав «без единой запинки» переговоры между «двумя важнейшими мировыми лидерами», а затем пообщавшись с ними лично.

«Это всё-таки определённый стресс, потому что сохранять внимание и концентрацию на таких встречах нужно на всём их протяжении», — признался швейцарский президент в беседе с журналистом RTS. Как отметил Пармелен, роль Швейцарии — это «втискиваться в ряды великих мира сего» и играть роль «гаранта равновесия» между США и Россией. «Поэтому никаких оплошностей позволять себе было нельзя», — подчеркнул политик.

На вопрос о том, какую выгоду получила от встречи Швейцария, Пармелен заявил, что успешное проведение саммита подтвердило способность страны выступать организатором мероприятий высокого уровня, обеспечивая соответствующий уровень безопасности, а также что она умеет извлекать из этого определённые преимущества для себя. В данном случае, по мнению швейцарского президента, этими преимуществами выступили двусторонние переговоры с Джо Байденом, которые прошли во вторник, а также с Владимиром Путиным в среду.

Как подчёркивается в материале RTS, в Швейцарии Ги Пармелен славится своими «человеческими качествами», из которых многие выделяют в первую очередь «добродушие и скромность» — и, по мнению самого политика, именно эти черты помогли ему в ходе организации саммита.

«Я очень хорошо наладил контакт с президентом Байденом у трапа президентского самолёта — и позже, в ходе наших двусторонних переговоров, этот контакт удалось закрепить. Я бы даже сказал, что между нами пробежала искра», — не без гордости сообщил Пармелен ведущему RTS. Что же касается Владимира Путина, он «не ходит вокруг да около и говорит то, что хочет сказать, ударяя прямо в цель», добавил президент Швейцарии, отметив, что очень ценит такое качество в людях.

На вопрос журналиста RTS, какой момент саммита он назвал бы наиболее знаковым, господин Пармелен ответил, что ему больше всего запомнились первые минуты после прибытия участников. «Джо Байден и Владимир Путин пообщались пять минут — и я тут же ощутил, что между ними на личном уровне всё сложится», — цитирует политика сайт канала.