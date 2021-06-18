Foreign Policy: был ли саммит успешным — покажет время и дальнейшая работа

По словам Джо Байдена и Владимира Путина, их встреча была позитивной, они смогли определить сферы, в которых возможен прогресс. Однако эксперты отмечают, что тяжёлая работа начинается на следующий день после саммита, когда чиновники с обеих сторон начинают прорабатывать детали сотрудничества, пишет Foreign Policy.

Встреча Байдена и Путина состоялась спустя три года после саммита в Хельсинки, когда Дональд Трамп сказал, что верит Путину больше, чем собственной разведке, напоминает Foreign Policy. И вот теперь, как отмечают эксперты, они наконец-то снова видят саммит, на котором есть итоговые документы, интервью, и из которого можно извлечь смысл.

По словам автора статьи, видимо, решение о раздельных пресс-конференциях было принято из-за того, что Путин любит подначивать своих собеседников, а также из-за воспоминаний о саммите в Хельсинки. В итоге на этих сеансах общения с прессой не было панибратства, но оба лидера назвали саммит позитивным. По словам бывшего американского посла в России Майкла Макфола, Путин чувствовал себя в своей тарелке, отвечал критикой на критику.

Как и ожидалось, резких прорывов во время этой встречи не случилось, но оба президента назвали ряд ключевых сфер, в которых есть возможности для прогресса. И началом тому станет возвращение послов. «Если вы хотите сделать что-то трудноосуществимое с Россией или любым другим государством, нужно, чтобы вопросом занялась посольская команда, чтобы она советовала Вашингтону, что там возможно, а что нет», — приводит автор статьи слова бывшего дипломата Дэна Фрайда.

Лидеры обсудили возможность обмена заключёнными, но эксперты отмечают, что дальнейшие переговоры в этом ключе могут быть довольно сложными, ведь у стран разное отношение к этим осуждённым. Так, США своих граждан Пола Уилана и Тревора Рида считают невиновными, а Виктора Бута обвиняют в торговле оружием.

Лидеры заверили, что считают ядерную войну нежелательной и что будут вести переговоры по стратегической стабильности. По словам автора статьи, они могут привести в дальнейшем к заключению новых соглашений об ограничении ядерных вооружений.

Пока неясно, что именно Путин и Байден обсуждали по ряду других вопросов, включая изменение климата, Арктику, Белоруссию, Сирию и Украину. Как отмечает автор статьи, был ли саммит успешным, ещё покажет история. «На следующий день после саммита начинается тяжёлая работа», — отметил Майкл Макфол. Лидеры обозначили сферы, в которых возможен прогресс, а их администрациям теперь предстоит выковать детали. И, как отмечает автор статьи в Foreign Policy, Байден, похоже, осознавал это, когда привёл поговорку «судить о пудинге можно, когда его отведаешь».