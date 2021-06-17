Трамп о саммите в Женеве: хороший день для России, но я не знаю, чего добились мы

В ходе саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве США предоставили России большую сцену, но ничего не получили взамен, заявил в интервью Fox News экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, для России это оказался хороший день, однако по-прежнему неясно, что конкретно США выиграли от этой встречи.

У нас на связи по телефону 45-ый президент Соединённых Штатов. С нами в эфире Дональд Трамп. Господин президент, сэр, с возвращением. Давно не виделись. Как поживаете?

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Очень хорошо, Шон. Спасибо.

Давайте начнём с сегодняшних событий и ваших общих мыслей по этому поводу. Я хочу спросить вашего мнения — и я хочу задать очень точечные вопросы — но давайте начнём с ваших общих мыслей по поводу того, с чем столкнулся Байден в лице Путина, а затем будем двигаться по темам дальше.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Думаю, в целом, мы ничего не добились. Мы предоставили России большую сцену и ничего не получили взаимен. Мы отказались от чего-то невероятно важного. Я остановил строительство газопровода «Северный поток». Его остановили, а потом его возобновили. И мы ничего не получили взамен. И если взглянуть на это представление, как на нём повели себя разные люди и как они себя показали, а именно конкретные два человека… Как мне кажется, можно составить собственное впечатление. Думаю, для России это был хороший день, но я не знаю, чего добились мы.

Дата выхода в эфир 17 июня 2021 года.