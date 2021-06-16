Предсказуемость — CNN объяснил, что значит успех саммита для Байдена и для Путина

От встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве никто не ожидает ощутимых результатов, и в целом ожидания у всех сдержанные, передаёт CNN. Между тем оба лидера в своих выступлениях использовали слово «предсказуемость», пытаясь тем самым привнести его в двусторонние отношения. И если президентам России и США удастся этого достичь хотя бы на каком-то уровне, то обе стороны, скорее всего, назовут этот саммит успешным.

Кларисса, у каждой стороны, как это принято на саммитах, есть своё толкование успеха и провала. Что означает победу для Байдена и Путина в данном случае?



КЛАРИССА УОРД, старший международный корреспондент CNN: Я думаю, перед администрацией Байдена стоит более сложная задача. Просто приехать и постоять рядом с президентом Байденом, президентом США, самым влиятельным человеком в мире – это уже победа для президента Путина. С точки зрения пиара. И, на мой взгляд, он считает, что ему не нужно получать многого от этой встречи на высшем уровне. Не забывайте: это не он о ней попросил.



Что касается администрация Байдена. При близком рассмотрении и с учётом критики в её адрес, то они хотят, чтобы из этого что-то вышло...



Никто не ожидает, что это будет нечто ощутимое и реализуемое. Никто не скажет: «Мы решим киберпроблему» или «Алексея Навального выпустят» или «Агрессии на Украине будет положен конец». Думаю, у всех сдержанные ожидания. Но всё же должно быть что-то, чем можно было бы объяснить, почему это нужно было сделать именно в этот момент времени.



Оба лидера использовали слово «предсказуемость», пытаясь привнести элемент предсказуемости в отношения. И если этого удастся достичь на некоем уровне: если стороны начнут диалог, вернут на место послов или же запустят процесс по освобождению заключённых, то, думаю, обе стороны, вероятно, назовут это своего рода успехом.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.