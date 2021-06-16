Предсказуемость — CNN объяснил, что значит успех саммита для Байдена и для Путина

От встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве никто не ожидает ощутимых результатов, и в целом ожидания у всех сдержанные, передаёт CNN. Между тем оба лидера в своих выступлениях использовали слово «предсказуемость», пытаясь тем самым привнести его в двусторонние отношения. И если президентам России и США удастся этого достичь хотя бы на каком-то уровне, то обе стороны, скорее всего, назовут этот саммит успешным.
Кларисса, у каждой стороны, как это принято на саммитах, есть своё толкование успеха и провала. Что означает победу для Байдена и Путина в данном случае?
КЛАРИССА УОРД, старший международный корреспондент CNN: Я думаю, перед администрацией Байдена стоит более сложная задача. Просто приехать и постоять рядом с президентом Байденом, президентом США, самым влиятельным человеком в мире – это уже победа для президента Путина. С точки зрения пиара. И, на мой взгляд, он считает, что ему не нужно получать многого от этой встречи на высшем уровне. Не забывайте: это не он о ней попросил.
Что касается администрация Байдена. При близком рассмотрении и с учётом критики в её адрес, то они хотят, чтобы из этого что-то вышло...
Никто не ожидает, что это будет нечто ощутимое и реализуемое. Никто не скажет: «Мы решим киберпроблему» или «Алексея Навального выпустят» или «Агрессии на Украине будет положен конец». Думаю, у всех сдержанные ожидания. Но всё же должно быть что-то, чем можно было бы объяснить, почему это нужно было сделать именно в этот момент времени.
Оба лидера использовали слово «предсказуемость», пытаясь привнести элемент предсказуемости в отношения. И если этого удастся достичь на некоем уровне: если стороны начнут диалог, вернут на место послов или же запустят процесс по освобождению заключённых, то, думаю, обе стороны, вероятно, назовут это своего рода успехом.
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