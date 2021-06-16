CBS NEWS: большинство американцев хотят от Байдена жёсткой позиции в отношении Путина

Согласно результатам опроса, проведённого CBS NEWS, большинство американцев хотят, чтобы в общении с Владимиром Путиным на саммите Джо Байден занял жёсткую позицию. По их мнению, Россия осуществляет кибератаки против США и пытается оказывать влияние на американскую политику и выборы.

Согласно результатам опроса, большинство американцев хотят, чтобы в общении с Владимиром Путиным на саммите Джо Байден занял жёсткую позицию, потому что они считают, что Россия осуществляет кибератаки против США и пытается оказывать влияние на американскую политику и выборы. Как передаёт CBS NEWS, связанные с Россией кибератаки — это та тема, которую, по мнению американцев, Байден должен поднять во время встречи с Путиным прежде всего.

Как отмечает канал, большинство демократов и республиканцев считают, что Россия предпринимает провокационные действия, в частности проводит кибератаки, пытается оказывать влияние на американскую политику и выборы, старается ослабить альянс НАТО в Европе. Те респонденты, которые считают, что Россия действительно предпринимает подобные действия, как правило, характеризуют Россию как недружественное государство или как врага Соединенных Штатов. Большинство опрошенных также уверены, что Россия не старается сотрудничать с Соединенными Штатами в мировых делах.

Когда респондентов попросили назвать вопрос, который, с их точки зрения, Байден должен поднять на встрече с Путиным в первую очередь, среди их ответов первую строчку занял вопрос о связанных с Россией кибератаках. Другими распространенными ответами на этот вопрос стали то военное и политическое давление, которое Россия оказывает на своих соседей, вмешательство России в американские выборы, а также российская программа ядерного оружия и нарушения прав человека.

В преддверии саммита отношение американской общественности к Путину остаётся решительно негативным. Такое отношение характерно для представителей различных демографических, идеологических и политических групп. Чаще всего негативное отношение выражают либералы (три четверти опрошенных либералов негативно относятся к Путину) — даже чаще, чем сторонники умеренных взглядов и консерваторы.

Большинство американцев считают Россию недружественным государством или врагом Соединённых Штатов. Большинство опрошенных — главным образом, демократы — считают, что Россия пытается оказывать влияние на американские выборы.

Если говорить об оценках подхода Байдена к России, то на них большое влияние оказывает партийная принадлежность респондентов. Сегодня демократы убеждены, что президент Байден занял правильную позицию по отношению к России, тогда как республиканцы (которые в целом негативно оценивают работу Байдена на должности президента) критикуют то, как президент ведет себя с Россией. Лишь один из пяти республиканцев считает подход Байдена правильным.

Однако примерно треть опрошенных всё же считают Россию союзником или дружественным государством. Большинство из них объясняют свою позицию тем, что «Соединённым Штатам нужно просто попытаться наладить с ними отношения» и что «Россия — сильная страна».

Опрос CBS NEWS проводился компанией YouGov на репрезентативной выборке с 11 по 14 июня 2021 года. В опросе приняли участие 2073 взрослых американца.