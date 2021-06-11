Daily Sabah: социологи подтвердили — турки больше не доверяют НАТО

Турецкая публика перестала доверять НАТО, пишет Daily Sabah, ссылаясь на свежий опрос общественного мнения. Как подчёркивается в материале издания, подобные настроения в Турции сформировались вполне закономерно — ведь альянс уже давно выступает против интересов Анкары.

Подавляющее большинство граждан Турции не доверяет НАТО, сообщает Daily Sabah со ссылкой на соцопрос, проведённый компанией Areda Survey в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе. Как уточняется в материале газеты, опрос проводился 7 и 8 июня среди 2477 респондентов.

По данным турецкого издания, на вопрос о том, считают ли они, что НАТО выступит на стороне Анкары в случае возможного конфликта, отрицательно ответили 90,3% участников исследования. С тем, что альянс «пользуется Турцией для обеспечения собственных интересов», согласились 51,7% опрошенных.

На вопрос о том, защищает ли НАТО интересы Анкары, ответили «нет» 84,6% респондентов, говорится в материале Daily Sabah. А 55,7% из них заявили, что не считают альянс готовым выступить на стороне Турции в случае иностранного вторжения, пишет газета.

Турция, которая присоединилась к НАТО в 1952 году, обеспечивает постоянную военно-морскую поддержку для операций альянса в Эгейском море и играет активную роль в его региональных инициативах, включая миссии Постоянного оперативного соединения объединённых военно-морских сил НАТО (SNMG) в Чёрном море, напоминает обозреватель Daily Sabah. Кроме того, на турецкой территории размещены пункт управления НАТО, две военно-воздушных базы, Корпус быстрого развёртывания, а также радар AN/TPY-2, который является одним из элементов ПРО альянса, перечисляет журналист. Как подчёркивает автор, только в 2018 году Анкара внесла в общий бюджет альянса $101 млн.

Однако, несмотря на такую «преданность» общему делу организации, Турция так и не получила от НАТО ожидаемой поддержки, констатирует журналист Daily Sabah. Впервые альянс разочаровал Анкару в 1964 году, когда она приняла решение «перейти к активным действиям на Кипре, турецкое население которого подвергалось гнёту со стороны греков-киприотов» — тогдашний президент США Линдон Джонсон направил турецкому коллеге Исмету Инёню «выдержанное в недипломатичном и грубом тоне послание», заявив, что в случае турецкого вторжения на Кипр НАТО не станет оказывать Турции поддержку.

В конце девяностых годов, когда в Турции активно велась борьба против Рабочей партии Курдистана, союзник Анкары по НАТО Германия — «вместо того, чтобы поддержать контртеррористические операции» турецкого партнёра — заявила, что он применяет оружие против гражданских лиц и ввела в его отношении эмбарго, возмущается автор. «Со временем у многих стран — членов альянса вошло в привычку выступать на стороне террористов, а не Турции — и особенно это касается США, — пишет журналист. — Вашингтон уже много лет оказывает в Сирии поддержку Отрядам народной самообороны (YPG) — сирийскому «филиалу» РПК, — несмотря на все предупреждения Турции о том, что данная организация угрожает безопасности страны».

Как подчёркивает обозреватель Daily Sabah, американцы по-прежнему поставляют YPG вооружения, хотя Анкара неоднократно предупреждала США о том, что это оружие в конечном счёте попадает к РПК, которую признаёт террористической организацией в том числе и сам Вашингтон, и применяется против турецких сил.

Помимо прочего, НАТО также выступало в поддержку Турции движению гюленистов — сторонников идей проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которых Анкара считает террористами, говорится в материале Daily Sabbah. К примеру, в первую годовщину попытки военного переворота в Турции, предпринятой в 2016 году, как заявляли турецкие власти, сторонниками Гюлена, генеральный секретарь альянса заявил: «Я хотел бы вновь подчеркнуть свой веский посыл о том, что любые попытки подорвать основы демократии в какой-либо из стран — союзниц мы считаем неприемлемыми», пишет журналист издания. Как напоминает автор, США до сих пор не экстрадировали Гюлена в Турцию — даже несмотря на то, что путчисты в 2016 году убили около 250 человек, большинство из которых были гражданскими лицами.

Не стал альянс и помогать Турции «уберечься от разрушительных последствий» гражданской войны в Сирии: хотя в 2012 году НАТО и разместило по просьбе Турции комплексы ПВО Patriot на турецких рубежах для их защиты, уже очень скоро союзники Анкары вернули системы обратно, из-за чего страна была вынуждена обеспечивать свою оборону самостоятельно, сетует обозреватель Daily Sabah.

Наконец, в 2017 году в ходе совместных учений НАТО в Норвегии руководство альянса допустило «унизительную оплошность»: в информационных материалах, подготовленных к манёврам, для иллюстрации «войск противника» был использован портрет основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, а в соцсети Facebook был создан «фейковый» аккаунт, где от имени президента Турции Реджепа Эрдогана публиковались записи в поддержку «вражеских государств», пишет автор. Впрочем, после того, как на эти инциденты обратили внимание турецкие офицеры, руководство альянса предприняло необходимые меры и заверило Анкару, что подобное больше не повторится, оговаривается журналист.

Всё вышеперечисленное сильно испортило имидж НАТО в глазах турецкой публики, подытоживает автор. Вместе с тем, руководство организации продолжает подчёркивать большое значение Турции для альянса, называя её «стратегическим партнёром», подчёркивает журналист.