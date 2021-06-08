Глава МИД Турции: российские С-400 в Турции не представляют опасности для НАТО

Отношения между Турцией и Францией недавно пережили период напряжённости, однако Анкара остаётся союзником Парижа по НАТО и дружественным ей государством, пишет в статье для L'Opinion глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Дипломат призывает сосредоточиться на общих интересах двух стран и не придавать излишнего значения разногласиям. В частности, покупку Турцией российских ракетных комплексов С-400 не стоит считать угрозой для НАТО, отмечает министр.

Отношения между Турцией и Францией только что пережили период напряжённости, нехарактерной для двух стран-союзников, однако контакт, установившийся между президентами в начале марта, даёт Парижу и Анкаре возможность восстановить связи, пишет в статье для французской газеты L'Opinion глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся с визитом во Франции 6-7 июня. Сегодня взгляды Франции и Турции на большинство региональных проблем совпадают, констатирует министр.

В Сирии обе страны считают приоритетными такие вопросы, как предоставление гуманитарной помощи и необходимость продвижения политического процесса при сохранении территориальной целостности страны. При этом, как подчёркивает турецкий дипломат, разногласия, связанные с сотрудничеством Франции с курдами в борьбе с Исламским государством*, то они могут быть преодолены только тогда, когда это сотрудничество прекратится окончательно.

В Ливии стабильность и политическое единство страны, поддержка правительства национального единства, восстановление государственных структур, устойчивое прекращение огня и борьба с терроризмом и нелегальной иммиграцией также являются приоритетами, которые Турция разделяет с Францией.

В Восточном Средиземноморье споры Анкары с греческим соседом сегодня решаются путём диалога в рамках различных механизмов. «У Турции никогда не было экспансионистских амбиций, и этот диалог с Грецией является ещё одним подтверждением этого», — настаивает Чавушоглу.

На Южном Кавказе Франция и Турция могут «вместе поддерживать прочный мир, который принёс бы пользу процветанию Азербайджана и Армении», уверен министр. Что касается Балкан, следует помнить, что Турция не является противником, а играет «дополнительную роль в европейской и трансатлантической политике для стабильности и процветания региона», пишет глава турецкого МИД.

Министр также заверил, что «ракеты C-400 не представляют опасности для безопасности НАТО». «Турция полна решимости рассматривать вопрос С-400 на реалистической основе и в рамках конструктивного диалога», — отметил Чавушоглу.

«Перед угрозой терроризма Франция должна знать, что может рассчитывать на Турцию, которая является её вторым по величине союзником в Североатлантическом альянсе», — также заявил дипломат.

Чавушоглу выразил надежду, что Франция сможет вновь стать движущей силой сближения Европейского союза с Турцией. «Независимо от своего будущего членства, которому она по-прежнему полностью привержена, Турция является европейской страной и будет и впредь вносить свой вклад в развитие и уважение европейских ценностей, которые она разделяет с Францией», — подчеркнул глава турецкого МИД. При этом отношения Турции и ЕС не должны становиться «заложником максималистских и националистических амбиций некоторых непокорных членов» блока, предупредил дипломат. «ЕС станет глобальной державой только с присоединением Турции», — уверен он.

Помимо этого Чавушоглу отметил, что на восприятие Турции во Франции в последнее время повлиял ряд «разночтений и стереотипов». «Мы отчётливо повторяем, что Турция не имеет никакого желания вмешиваться в дела Франции. Единственная приоритетная задача моей страны по отношению к туркам во Франции заключается в том, чтобы обеспечить им доступ ко всем государственным услугам, которых они ожидают от Турции, и в то же время содействовать их успешной интеграции», — утверждает автор статьи. Учителя турецкого языка или имамы — среди которых не было выявлено ни единого случая радикализации — также, по его словам, отвечают на запрос турецких граждан во Франции. «Турция является незаменимым союзником в борьбе с различными формами радикализации. Она всегда будет рядом с Францией в борьбе с радикализацией, а также в искоренении исламофобии, предрассудков и дискриминации в отношении мусульман», — пишет дипломат.

Турция и Франция — две дружественные и союзные страны, настаивает Чавушоглу. «Мы должны сделать так, чтобы никакие недоразумения не нарушили эти дружеские отношения, которыми мы искренне дорожим», — заключает он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.