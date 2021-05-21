HDN: спасти летний сезон — Турция уговаривает европейские страны открыть двери и начать выпускать туристов на отдых

Анкара старается убедить европейские страны разрешить своим гражданам выезжать за границу и начать выпускать их на отдых в Турцию, сообщает Hürriyet Daily News. По заявлению президента Эрдогана, Турция ведёт переговоры со многими европейскими странами и надеется, что они откроют свои двери как можно скорее. При этом он отметил, что заражаемость в Турции снижается, и страна принимает широкий спектр мер для обеспечения безопасного туристического сезона.

Турция пытается убедить европейские страны разрешить своим гражданам посещать страну с туристическими целями, пишет Hürriyet Daily News.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция стремится понять, как можно быстрее привлечь туристов в страну. «Для этого мы ведём переговоры со многими европейскими странами. Мы говорим: откройте свои двери как можно скорее; позвольте нам открыть наши двери», — заявил Эрдоган, выступая 19 мая на мероприятии в столице Анкаре, посвященном Дню памяти Ататюрка, а также Дню молодёжи и спорта.

Он ответил на критику в связи привлечением иностранных туристов, в то время как турецкие граждане находились в изоляции. Отметив тот факт, что число туристов, посещающих Турцию, невелико, а те, кто прибыл в страну, приехали на свой страх и риск, он подчеркнул, что по этой причине правительство не может ограничивать их передвижение. При этом Эрдоган отметил, что некоторые торговцы извлекают выгоду из ситуации.

По словам президента Турции, для обеспечения безопасного туристического сезона был принят широкий спектр мер по противодействию коронавирусу.

Количество ежедневных случаев заражения в Турции движется к снижению, сказал Эрдоган, подчеркнув, что снижение заболеваемости ниже уровня в 10 тыс. стало результатом «решительных шагов» страны. «Теперь цель состоит в том, чтобы снизить его до 5 тыс.», — добавил турецкий лидер.

Ссылаясь на данные турецкой программы вакцинации, Эрдоган подчеркнул, что Турция является «почти одной из ведущих стран в мире по вакцинации». На сегодняшний день в стране было сделано почти 27 млн прививок, включая около 11,5 миллионов вторых доз вакцины. Вакцинацию прошли треть учителей Турции.

Также Эрдоган заявил, что Турция продолжит свои усилия против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «У нас есть политики, которые стали настолько аморальными, что бесстыдно приравнивают меня к Нетаньяху. До сегодняшнего дня я даже не встречался с Нетаньяху», — подчеркнул Эрдоган, отвечая на критику со стороны лидера турецкой «Хорошей партии» Мираль Акшенер. «Нетаньяху никогда не был и не будет нашим другом, и мы продолжим наш путь, ведя ту же борьбу, которую вели против Нетаньяху до сих пор», — заявил президент Турции.

Помимо этого, Эрдоган сказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Формула-1 приняли политическое решение не проводить свои игры в Турции. «На мой взгляд, они приняли политическое решение. Я называю его политическим, потому что два года назад нас уведомили о решении, что Лига чемпионов будет проводиться в Турции», — пояснил он.

В этом месяце в УЕФА объявили, что финальный матч между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдёт не в Стамбуле, а в Порту, напоминает Hürriyet Daily News.