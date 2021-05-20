N-TV: в Европарламенте предложили прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Депутаты Европарламента приняли доклад, в котором предлагается официально исключить Турцию из переговоров по вступлению в ЕС, пишет N-TV. В качестве причины называется отдаление Турции от ценностей и норм сообщества: в Анкаре доклад назвали «односторонним» и «необъективным».
В Европарламенте вынесли предложение об официальном прекращении замороженных переговоров о вступлении Турции в ЕС, пишет N-TV. В принятом в минувшую среду докладе говорится о том, что переговоры будут окончательно прекращены, если Анкара и в дальнейшем продолжит отдаляться от ценностей и норм сообщества.
Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер отметил, что предложение Европарламента является «сильным сигналом» в адрес Турции. Издание напоминает, что Турция стала кандидатом на вступление в ЕС в 2005 году: сейчас переговоры находятся в замороженном состоянии.
В Анкаре доклад Европарламента назвали «неприемлемым», пишет N-TV. По мнению МИД Турции, доклад носит односторонний и необъективный характер, а также был сформулирован в то время, когда осуществляются попытки вернуть отношения между Турцией и ЕС в позитивное русло. Турецкая сторона отметила, что ожидает от Европарламента конструктивных шагов по улучшению двусторонних отношений.
Как пишет N-TV, депутаты Европарламента отмечают, что в Турции произошёл значительный регресс в области прав человека, правового государства, а также институциональных реформ. Кроме того, в Брюсселе осудили внешнюю политику Анкары, заявив, в частности, что она временами носит враждебный ЕС характер. При этом в докладе также говорится о необходимости поддержания диалога и сотрудничества с Турцией в области внешней политики и политики безопасности.
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