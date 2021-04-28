Bild: «оскорблена как женщина и европейка» — фон дер Ляйен обвинила турецкие власти в сексизме

Инцидент на встрече делегаций ЕС и Турции, когда Урсуле фон дер Ляйен не хватило кресла, является признаком того, что до женского равноправия предстоит проделать ещё долгий путь, пишет Bild, ссылаясь на слова самой главы Еврокомисии. По словам политика, дипломатический казус произошёл именно вследствие того факта, что она является женщиной.

В минувший понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала своё отношение к дипломатическому скандалу, разразившемуся во время визита делегации ЕС в Турцию, пишет Bild. Издание напоминает, что фон дер Ляйен пришлось сидеть на диване, в то время как Реджеп Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель расположились в соседних креслах.

По словам фон дер Ляйен, такого дипломатического казуса не случилось бы, не будь она женщиной. «Я чувствовала себя оскорблённой и покинутой, как женщина и как европейка», — приводит Bild слова политика, сказанные во время выступления в Европарламенте.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что «софагейт» показал, что предстоит проделать ещё долгий путь до того момента, когда к женщинам будут относиться так же, как и к мужчинам. При этом глава Еврокомиссии отметила, что сама находится в привилегированном положении, так как может защитить себя, однако миллионы других женщин такой возможности не имеют.

Как пишет Bild, турецкая сторона отвергает обвинения со стороны Брюсселя, утверждая, что рассадка была осуществлена в соответствии с требованиями делегации ЕС. Что же касается председателя Евросовета Шарля Мишеля, то он публично выразил своё сожаление по поводу инцидента, а также обговорил с фон дер Ляйен, что в будущем такого не повторится. Мишель также подтвердил, что является сторонником равноправия женщин.

Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен обратила внимание на то, что Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от насилия, что является «ужасным сигналом». Политик также отметила, что не все страны ЕС подписали конвенцию, что неприемлемо.