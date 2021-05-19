DS: российская делегация изучит условия безопасного отдыха в Турции и возможности возобновления авиасообщения

Российская делегация должна в ближайшем времени посетить Турцию, чтобы оценить кампанию борьбы Анкары с коронавирусом и принять решение о том, стоит ли возобновлять авиасообщение между двумя странами в преддверии туристического сезона, пишет Daily Sabah. По словам турецких чиновников, Москва положительно отреагировала на просьбу Анкары о возобновлении перелётов, однако хотела бы сначала изучить обстановку на месте.

В ближайшем времени российская делегация должна посетить Турцию, чтобы оценить кампанию Анкары по борьбе с коронавирусом, а также меры предосторожности на местах. В ходе этого визита Москва, как предполагается, примет решение о том, стоит ли возобновлять авиасообщение между двумя странами, которое было фактически заморожено до июня, пишет Daily Sabah.

Всё это произошло на фоне приезда в Москву турецкой делегации, в состав которой входили министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, а также и замминистра здравоохранения Толга Толунай.

Предполагается, что в ходе предстоящего визита турецкие чиновники обсудят со своими российскими коллегами ряд тем, включая туризм, ограничения на авиаперелёты и поставки вакцины от COVID-19.

Что же касается России, то она, по словам Эрсоя, внимательно следит за динамикой количества случаев заболевания и смягчением коронавирусных ограничений в Турции, а также в курсе положительного тренда на местах.

Кроме того, министр отметил, что российские власти оценят соответствующие отчёты и в ближайшем времени дадут знать, что о них думают. «После оценки отчётов они сообщат нам дату визита в Турцию, чтобы иметь возможность посмотреть на обстановку на месте, — объяснил Эрсой. — Если бы они не видели снижения числа случаев и хорошего прогресса, никаких запросов об изучении обстановки на месте бы не поступило».

«Они положительно отнеслись к нашей просьбе о возобновлении воздушного сообщения. Они просто хотели немного оценить обстановку на месте и принять на этот счёт окончательное решение», — добавил он.

В прошлом месяце Россия приостановила большинство авиарейсов до июня, указав на рост количества случаев заболевания коронавирусом. С учётом новых ограничений между Москвой и Стамбулом курсируют только два рейса в неделю. Тем не менее, в понедельник Турция отменила режим тотального локдауна, который продлился почти три недели, однако принёс значительные плоды и дал надежду на оживлённый туристический летний сезон.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила по этому поводу, что Москва и Анкара разработают план действий по обеспечению безопасного туризма. В своём заявлении по итогам встречи с турецкой делегацией Голикова отметила, что Роспотребнадзор и соответствующие турецкие ведомства проведут консультации по эпидемиологической обстановке.

Кроме того, она подтвердила, что российская делегация посетит Турцию, чтобы оценить, следует ли возобновлять авиасообщение между двумя странами, а также проверить меры предосторожности на туристических объектах.