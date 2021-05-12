Medya Günlüğü: турецкие туроператоры напряжённо ожидают решений Москвы

Если Россия решит продлить запрет на полёты, туристический сектор Турции вместо долгожданных доходов продолжит нести огромные убытки. Поэтому турецкие туроператоры, которые традиционно возлагали большие надежды на поток российских туристов, сейчас напряжённо ожидают новых решений Москвы. Ведь это во многом определит для них судьбу нового летнего сезона, сообщает турецкий информационный портал Medya Günlüğü.

После того как туристический сезон в прошлом году был фактически «потерян» из-за пандемии, туристическая отрасль в Турции надеется хотя бы частично компенсировать убытки в нынешнем году. И в преддверии нового летнего сезона, на который возлагаются большие надежды, турецкие туроператоры пребывают в напряжённом ожидании решений из Москвы, сообщает информационный портал Medya Günlüğü.



Туристическая отрасль пытается преодолеть сложности, связанные с катастрофическим падением доходов, и многие турецкие бизнесмены ожидали, что в 2021 году ситуация улучшится. Однако пока не произошло каких-то конкретных событий, которые позволили бы оправдать их надежды, отмечает автор.



Статистика по туристической отрасли в Турции наглядно демонстрирует резкое падение на рынке: в 2020 году количество туристов, посетивших страну, упало на 69% по сравнению с 2019 годом и составило всего около 16 млн человек, сообщает Medya Günlüğü. В итоге и доходы от туризма уменьшились на 65%, сократившись до $12 млрд.



Ситуация осложняется тем, что Россия, откуда в 2019 году в Турцию прибыло больше всего туристов — около 7 млн человек, с середины апреля прекратила полёты в Турцию минимум до 1 июня (за исключением двух рейсов в неделю). Как объявила Москва, такое решение было обусловлено всплеском числа заражений коронавирусной инфекцией в Турции.



Однако некоторые эксперты полагают, что за этими мерами кроются политические мотивы, говорится в статье. Но какой бы ни была причина, такое решение стало тяжёлым ударом для представителей турецкой туристической отрасли, ожидавших большое число гостей из России, и особенно на майские праздники, подчёркивает автор. Ведь до объявления о временном прекращении авиарейсов на период с 15 апреля по 1 июня уже было продано заранее в общей сложности около 533 тыс. путёвок на сумму $413 млн, сообщает Medya Günlüğü.



Согласно статистическим данным Министерства культуры и туризма Турции, каждый иностранный турист, прибывший в Турцию в 2020 году, потратил в среднем $762 доллара. В 2021 году турецкие туроператоры рассчитывали принять около 6 млн туристов из России — что составило бы в денежном эквиваленте примерно $4,5 млрд, то есть более 30% от совокупных доходов туристической отрасли в прошлом году, подчёркивается в статье.



Для Турции ситуация осложняется ещё и тем, что Россия приняла решение возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшие дни, хотя точная дата ещё неизвестна, поясняет автор. Тем не менее турецкие туроператоры продолжают надеяться, что большая часть из 533 тыс. проданных на начало мая путёвок в Турцию будут перенесены по срокам, а не аннулированы.



Поэтому очень большое значение для них будет иметь решение Москвы о том, продлевать ли запрет на полёты после 1 июня, говорится в статье. Ведь если это произойдёт, то и 2021 год в значительной степени станет для турецкой туристической отрасли «потерянным», предупреждает Medya Günlüğü.



Но если попытаться «прочитать между строк» заявление Кремля по итогам последнего телефонного разговора, состоявшегося между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, то надежда на то, что в июне Москва может отменить запрет на авиасообщение между двумя странами, всё ещё остаётся, считает автор.



Не случайно многие россияне уже почти 30 лет предпочитают проводить свой летний отдых в Турции, подчёркивается в статье. Дополнительным преимуществом является относительная географическая близость, а также сравнительно недорогой отдых даже в отелях класса люкс, подчёркивает Medya Günlüğü.