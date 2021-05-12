Medya Günlüğü: турецкие туроператоры напряжённо ожидают решений Москвы
После того как туристический сезон в прошлом году был фактически «потерян» из-за пандемии, туристическая отрасль в Турции надеется хотя бы частично компенсировать убытки в нынешнем году. И в преддверии нового летнего сезона, на который возлагаются большие надежды, турецкие туроператоры пребывают в напряжённом ожидании решений из Москвы, сообщает информационный портал Medya Günlüğü.
Туристическая отрасль пытается преодолеть сложности, связанные с катастрофическим падением доходов, и многие турецкие бизнесмены ожидали, что в 2021 году ситуация улучшится. Однако пока не произошло каких-то конкретных событий, которые позволили бы оправдать их надежды, отмечает автор.
Статистика по туристической отрасли в Турции наглядно демонстрирует резкое падение на рынке: в 2020 году количество туристов, посетивших страну, упало на 69% по сравнению с 2019 годом и составило всего около 16 млн человек, сообщает Medya Günlüğü. В итоге и доходы от туризма уменьшились на 65%, сократившись до $12 млрд.
Ситуация осложняется тем, что Россия, откуда в 2019 году в Турцию прибыло больше всего туристов — около 7 млн человек, с середины апреля прекратила полёты в Турцию минимум до 1 июня (за исключением двух рейсов в неделю). Как объявила Москва, такое решение было обусловлено всплеском числа заражений коронавирусной инфекцией в Турции.
Однако некоторые эксперты полагают, что за этими мерами кроются политические мотивы, говорится в статье. Но какой бы ни была причина, такое решение стало тяжёлым ударом для представителей турецкой туристической отрасли, ожидавших большое число гостей из России, и особенно на майские праздники, подчёркивает автор. Ведь до объявления о временном прекращении авиарейсов на период с 15 апреля по 1 июня уже было продано заранее в общей сложности около 533 тыс. путёвок на сумму $413 млн, сообщает Medya Günlüğü.
Согласно статистическим данным Министерства культуры и туризма Турции, каждый иностранный турист, прибывший в Турцию в 2020 году, потратил в среднем $762 доллара. В 2021 году турецкие туроператоры рассчитывали принять около 6 млн туристов из России — что составило бы в денежном эквиваленте примерно $4,5 млрд, то есть более 30% от совокупных доходов туристической отрасли в прошлом году, подчёркивается в статье.
Для Турции ситуация осложняется ещё и тем, что Россия приняла решение возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшие дни, хотя точная дата ещё неизвестна, поясняет автор. Тем не менее турецкие туроператоры продолжают надеяться, что большая часть из 533 тыс. проданных на начало мая путёвок в Турцию будут перенесены по срокам, а не аннулированы.
Поэтому очень большое значение для них будет иметь решение Москвы о том, продлевать ли запрет на полёты после 1 июня, говорится в статье. Ведь если это произойдёт, то и 2021 год в значительной степени станет для турецкой туристической отрасли «потерянным», предупреждает Medya Günlüğü.
Но если попытаться «прочитать между строк» заявление Кремля по итогам последнего телефонного разговора, состоявшегося между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, то надежда на то, что в июне Москва может отменить запрет на авиасообщение между двумя странами, всё ещё остаётся, считает автор.
Не случайно многие россияне уже почти 30 лет предпочитают проводить свой летний отдых в Турции, подчёркивается в статье. Дополнительным преимуществом является относительная географическая близость, а также сравнительно недорогой отдых даже в отелях класса люкс, подчёркивает Medya Günlüğü.
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