Das Erste: в Кремле не ждут многого от встречи Байдена и Путина

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина вряд ли принесёт прорыв в российско-американских отношениях, пишет Das Erste. В Кремле подчеркнули, что многое будет зависеть от тона Байдена: глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для разрядки необходим диалог на равных. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что не стоит ждать решения всех проблем в ходе одной встречи.
Не стоит ждать прорыва от встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве — слишком уж расшатаны отношения между двумя странами, пишет Das Erste. За последние месяцы список спорных пунктов и взаимных претензий только увеличился.
Как пишет издание, в Москве рассчитывают услышать риторику и тон Байдена: от этого будет зависеть, последует ли за встречей небольшая разрядка. «Мы заинтересованы в позитивном исходе встречи. Однако, как говорится, танго танцуют вдвоём. Если же кто-то начинает танцевать брейк, всё становится сложнее», — приводит издание слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Лавров также отметил, что для улучшения отношений нужен не только коллективный подход, но и равный диалог. Кроме того, глава российского МИД отверг обвинения американской стороны, заявлявшей о хакерских атаках. По словам Лаврова, таким образом производятся попытки создать новые конфликты и поводы для новых санкций.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что не стоит ждать решения всех проблем российско-американских отношений на встрече Байдена и Путина, ввиду того что таких проблем слишком много. При этом Песков призвал не недооценивать важность встречи, поскольку лидеры двух стран получат возможность обменяться мнениями и скорректировать свои позиции по ряду вопросов — таких как режим контроля за вооружениями и стратегическая стабильность.
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