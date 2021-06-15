NPR: Байден назвал Путина «жёстким, умным и достойным соперником»

Накануне женевского саммита американский президент заявил, что он не концентрируется на том, стоит ли доверять своему российскому коллеге. При этом Джо Байден отметил, что считает Владимира Путина «жёстким, умным и достойным соперником», передаёт NPR.

Накануне двусторонних переговоров в Женеве Джо Байден заявил, что он не уделяет первоочередного внимания вопросу, может ли он доверять Владимиру Путину. Вместе с тем американский президент выразил надежду, что ему удастся найти некоторые области для сотрудничества со своим российским коллегой и одновременно провести «красные линии» в других областях, сообщает NPR.

Байден дал интервью журналистам по итогу дня встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе. Он сказал, что обсуждал предстоящий саммит США и России с членами альянса, которые поддержали его налаживание контактов с Путиным.

Глава Белого дома в очередной раз отметил, что хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией. При этом он назвал Путина «жёстким», «умным» и «достойным соперником», подчёркивает NPR.

«Дело не в доверии, а в согласии. Когда вы составляете договоры с соперниками, вы не говорите: «Я вам доверяю». Вы говорите: «Это то, чего я ожидаю», — сказал Байден. По его словам, он надеется, что Путин заинтересован в том, чтобы «изменить мнение о себе в мире», и будет вести себя «надлежащим образом для главы государства».

Американский президент пообещал, что на встрече с Путиным будет защищать Украину. Но он добавил, что страна всё ещё не соответствует критериям для вступления в НАТО, в том числе из-за сохраняющихся в ней проблем с коррупцией.

Саммит НАТО был частью многодневного турне Байдена по Европе. Во время своей первой поездки за границу в качестве президента он попытался заверить союзников в том, что США намерены играть ведущую роль в международных организациях, в отличие от прошлой администрации, которая руководствовалась принципом «Америка превыше всего».

На полях саммита Байден общался почти два часа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба назвали переговоры продуктивными. Отношения между странами обострились после того, как Анкара закупила российские системы противоракетной обороны, а американский лидер использовал слово геноцид для описания массовых убийств армян турками более ста лет назад, напоминает NPR.

По признанию Байдена, он остался «доволен» тем, что лидеры НАТО согласились с необходимостью адаптироваться к более современным угрозам, включая изменение климата и борьбу с растущим влиянием Китая. Кроме того, альянс поддержал новую политику киберзащиты, направленную на сдерживание хакерских угроз.

Ранее на саммите «Большой семёрки» в Англии Байдену также удалось «заработать дополнительные очки на китайском фронте». Участники группы согласилась помочь развивающимся странам в финансировании инфраструктурных проектов, чтобы конкурировать с инициативой «Один пояс — один путь» и дать отпор некоторым из торговых практик Пекина.

Кроме того на встрече G7 Байден охарактеризовал усиление «автократий», в том числе Китая и России, как угрозу мировому порядку и распространению демократии. Он призвал союзников стать «примером» силы, отстаивающей демократические нормы.