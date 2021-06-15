Independent: накануне переговоров Байден обменялся с Эрдоганом странным приветствием

На саммите НАТО президент США Джо Байден неловко поздоровался с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и завёл с ним дружелюбный разговор, пишет The Independent. Как отмечает издание, на предстоящей встрече двух лидеров турецкий президент может выразить недовольство тем, что Америка поддержала признание геноцида армян, однако постараетс продемонстрировать улучшение турецко-американских отношений.

В понедельник на пленарном заседании НАТО в Брюсселе президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неловко поздоровались и обменялись парой фраз в преддверии закрытых двусторонних переговоров, сообщает The Independent.

Издание рассказывает, что фотографы новостных агентств запечатлели, как Байден в маске и Эрдоган без маски неловко поприветствовали друг другу «кулак о кулак». Затем лидеры двух стран с улыбкой сказали друг другу несколько фраз. Такой дружелюбный разговор состоялся на фоне слухов, что на предстоящей встрече турецкий лидер собирается выразить своё неудовольствие своему американскому коллеге из-за признания Соединёнными Штатами геноцида армян. Сам Байден в апрельском заявлении по случаю годовщины массовых убийств также назвал действия Османской империи «геноцидом».

В то же время некоторые эксперты считают, что, несмотря на своё несогласие по данному вопросу, Эрдоган надеется на саммите продемонстрировать критикам на родине потепление отношений между США и Турцией. «Президент Турции отчаянно пытается представить эту встречу местным и международным инвесторам как свидетельство того, что двусторонние отношения улучшаются», — подчеркнул бывший член турецкого парламента Эйкан Эрдемир в интервью The Hill.

Со своей стороны Байден старается укрепить приверженность Америки Североатлантическому альянсу после четырёх лет президентства Дональда Трампа. Как напоминает The Independent, прошлый президент США прославился тем, что раскритиковал участие страны в НАТО и обвинил другие страны-члены в недостаточных взносах.