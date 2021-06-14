Das Erste: с возвращением США НАТО надеется на новую стратегическую концепцию с фокусом на Китае

По мнению Йенса Столтенберга, сегодняшний саммит НАТО открывает новую главу трансатлантических отношений, передаёт немецкий телеканал Das Erste. При Джо Байдене альянс снова намерен выступать сплочённо и собирается разработать новую глобальную концепцию. Последняя была принята в 2010 году и ориентировалась преимущественно на Россию, теперь же фокус сместился к Китаю.
Что на этот раз? Это были непростые шаги для Йенса Столтенберга на последнем саммите НАТО с Дональдом Трампом. Однако сегодня генеральный секретарь может идти расслабленно: Америка вернулась, о чём свидетельствуют неоднократные заявления. При Джо Байдене альянс снова хочет выступать сплочённо.
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО:Мы встречаемся в решающий момент для нашего альянса. Сегодня открывается новая глава трансатлантических отношений.
Важнейший пункт: НАТО хочет разработать новый стратегический концепт. Последний был принят в 2010 году и был в основном сосредоточен на России. Теперь фокус больше смещается к Китаю. У страны уже сейчас крупнейший военно-морской флот в мире, она расширяет свой арсенал ядерных вооружений и является лидером в сфере новых технологий. Кроме того, Китай обладает большой экономической мощью.
КЛАУДИА МАЙОР, представитель фонда науки и политики:Речь не о том, что НАТО нацеливается на Китай. Речь о том, что НАТО замечает, какую роль Китай уже сейчас играет в Европе и какое воздействие, какие изменения на глобальный миропорядок со стороны Китая касаются и Европы.
Однако при всём новом сосредоточении на Китае, в первую очередь, для восточных стран НАТО важно, что США поддерживают их против России.
КАТЯ КАЛЛАС, премьер-министр Эстонии: Россия становится более агрессивной. Мы видим это на Украине и в других странах-партнёрах НАТО на Востоке. Поэтому поддержка НАТО для нас крайне важна.
Так что ожидания, предъявляемые к Джо Байдену сегодня, на саммите НАТО в Брюсселе, высоки.
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