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DN: ради ослабления напряжённости с Россией в НАТО планируют отказаться от ядерных ракет в Европе

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Члены НАТО собираются официально выступить против развёртывания военным блоком в Европе ядерных ракет наземного базирования, пишет Defense News со ссылкой на анонимные источники. Этот документ, как отмечается в статье, должен ещё получить одобрение со стороны американского лидера Джо Байдена и должен быть опубликован по итогам саммита НАТО в Брюсселе.
DN: ради ослабления напряжённости с Россией в НАТО планируют отказаться от ядерных ракет в Европе
Reuters
Страны-члены НАТО готовы официально выступить против размещения альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе, сообщает Defense News со ссылкой на источники в американском сенате и в Европе.

Позиция, которая перекликается с ранее озвученными заявлениями генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, изложена в проекте коммюнике. Этот документ должен быть опубликован по итогам саммита Североатлантического альянса 14 июня, на котором президент США Джо Байдена встретиться с главами государств, входящих в военный блок.

Данный шаг рассматривается как возможный способ ослабить напряжённость в отношениях с Москвой и наладить диалог по контролю над вооружениями в преддверии саммита США и России в Женеве 16 июня.

Как подчёркивается в статье, обсуждения в НАТО проходят на фоне новостей о намерении Москвы в очередной раз предложить мораторий на развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности, о чем на этой неделе сообщили российские государственные СМИ.

Этот вопрос остаётся открытым с тех пор, как Россия развернула ракеты наземного базирования 9M729, что, по утверждению США, являлось нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это, в свою очередь, побудило тогдашнего президента Дональда Трампа выйти из ДРСМД, подписанного ещё в 1987 году. Москва, в свою очередь, заявила, что Вашингтон нарушил это соглашение, хотя официальные лица США это отрицали.

Если запрет на наземные ядерные ракеты в Европе станет официальным, то Байден, одобрение которого необходимо для публикации коммюнике, вероятно, удостоится похвалы от сторонников контроля над вооружениями, но получит волну критики от «ястребов» в конгрессе США.
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