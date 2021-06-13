DN: ради ослабления напряжённости с Россией в НАТО планируют отказаться от ядерных ракет в Европе

14:27 Российские гимнастки стали вторыми на ЧЕ в упражнении с пятью мячами Россиянки завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике в командном упражнении с пятью мячами.

14:26 Военный эксперт прокомментировал слова Путина о продлении Байденом СНВ-III Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин оценил в беседе с RT слова российского лидера Владимира Путина, который положительно оценил решение президента США Джо Байдена продлить в феврале этого года договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

14:19 Форум «Россия — страна возможностей» переносится из-за ситуации с COVID-19 Форум «Россия — страна возможностей», запланированный на 26—27 июня в «Парке Горького», переносится в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

14:10 Спортсмен погиб во время соревнований по триатлону в Подмосковье В Московской области во время соревнований TITAN-2021 по триатлону погиб спортсмен.

14:07 В Подмосковье среди привившихся от COVID-19 разыграют квартиру Власти Московской области объявили, что в регионе разыграют квартиру среди тех, кто сделает первый укол вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с 15 по 25 июня.

14:03 Писарев — о матче сборной России и Бельгии: никакого позитива Бывший тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

13:56 В Госдуме высказались о выделении средств на возврат части стоимости путёвок в детские лагеря Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что ещё 4,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей.

13:54 Sport24: футболист «Арсенала» Беляев может перейти в «Урал» Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может перейти в екатеринбургский футбольный клуб «Урал».

13:53 Гинцбург рассказал об оригинальных мутациях COVID-19 в России Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал об оригинальных мутациях коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

13:47 Уткин: неудивительно, что у Черчесова нет игровых идей Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и высказался о его зарплате.

13:39 Представители EMA проверили производство «Спутника V» Инспекторы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) завершили проверки площадок, на которых производится российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

13:33 Дина и Арина Аверины завоевали золото и бронзу в упражнении с лентой на ЧЕ в Болгарии Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнении с лентой на чемпионате Европы в болгарской Варне.

13:29 Путин назвал условие выдачи США киберпреступников Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину рассказал, при каком условии российская сторона будет выдавать США киберпреступников.

13:28 Первый тренер Семёнова отреагировал на критику футболиста после матча с Бельгией Александр Пискарёв, первый тренер защитника сборной России Андрея Семёнова, прокомментировал критику в адрес игрока после матча с Бельгией в первом туре чемпионата Европы по футболу.

13:16 В Госдуме поддержали введение дополнительной программы стимулирования вакцинации Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина, в котором он анонсировал дополнительную программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

13:12 Рианчо: игроков сборной России нельзя упрекнуть в том, что они не боролись в матче с Бельгией Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение сборной России по футболу от Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

13:02 Футболист сборной Португалии Канселу заболел коронавирусом и пропустит Евро-2020 Защитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Жуан Канселу сдал тест на COVID-19, давший положительный результат, и не сможет сыграть на чемпионате Европы по футболу.

13:02 Кабмин выделит 4,5 млрд рублей на возврат части стоимости путёвок в детские лагеря Ещё 4,5 млрд рублей будет направлено на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

12:56 Эксперт заявила о возможности снижения напряжённости благодаря встрече Байдена и Путина Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина рассказала в беседе с RT о значении встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена для отношений двух стран и мирового сообщества.

12:49 Сёмин считает, что не стоит паниковать после поражения России от Бельгии Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал разгромное поражение национальной команды от Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

12:43 Синоптик заявил, что в Москве можно открывать купальный сезон Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 13 июня в Москве будет настолько тепло, что можно открывать купальный сезон.

12:41 Игроки сборной Дании получили психологическую помощь после ситуации с Эриксеном Футболисты и персонал сборной Дании получили психологическую помощь после инцидента с полузащитником команды Кристианом Эриксеном, произошедшего в матче с Финляндией в первом туре группового этапа Евро-2020.

12:36 Червиченко: ощущение, что Черчесову только вчера дали тренировать сборную Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче сборной России с Финляндией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

12:34 Путин прокомментировал продление СНВ-III Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину прокомментировал продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

12:26 Эриксен находится в стабильном состоянии и передал наилучшие пожелания сборной Дании Госпитализированный полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен находится в стабильном состоянии.

12:20 В МЧС предупредили о грозе и ветре в Москве в ближайшее время Главное управление МЧС России по Москве предупреждает о неблагоприятных метеорологических условиях в столице в ближайшее время.

12:16 Дина Аверина стала второй в упражнении c булавами на ЧЕ по художественной гимнастике Российская гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в упражнении с булавами на чемпионате Европы в болгарской Варне.

12:11 Комментатор матча Дания — Финляндия рассказал о своих эмоциях во время эпизода с Эриксеном Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин, работавший на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу между Данией и Финляндией, рассказал, какие эмоции испытал во время инцидента с полузащитником датской команды Кристианом Эриксеном.

12:01 Собянин анонсировал дополнительную программу стимулирования вакцинации Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге анонсировал дополнительную программу стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

11:55 Дина Аверина завоевала две золотые медали на ЧЕ по художественной гимнастике Российская гимнастка Дина Аверина выиграла два золота на чемпионате Европы в болгарской Варне.

11:52 Путин назвал темы переговоров с Байденом Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвал темы переговоров с президентом США Джо Байденом.

11:46 Смородская раскритиковала состав сборной России в матче с Бельгией Бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская подвергла критике состав сборной России в матче с Бельгией в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

11:42 В Общественной палате объяснили цель сообщений СМИ о «жёстком сигнале» Байдена Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в ходе предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве США намерены передать «жёсткий сигнал».

11:40 Собянин ревакцинировался от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ревакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

11:32 Актёр Баринов: мне кажется, сборная России не собиралась побеждать Бельгию Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

11:25 В Москве отменили общегородской выпускной в «Парке Горького» Власти Москвы отменили общегородской выпускной в «Парке Горького» в связи с эпидемиологической обстановкой в городе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента образования и науки.

11:18 Дацюк заявил, что хоккейные матчи без зрителей напоминают ему тренировочные игры Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк поделился мнением о минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

11:16 В Москве за сутки выявили более 7,7 тысячи случаев коронавируса В Москве за сутки выявили 7704 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

11:10 Путин высказался о снижении негативной риторики со стороны США Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что не стоит обольщаться в связи со снижением негативной риторики от США в сторону России.

11:02 Боярский высказался о решении игроков сборной России не вставать на колено в поддержку BLM Известный певец и актёр Михаил Боярский прокомментировал решение футболистов сборной России не преклонять колено в поддержку движения против расизма Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») перед матчем с Бельгией в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

11:02 В России за сутки выявили 14 723 случая коронавируса В России за сутки выявили ещё 14 723 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 208 687, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

10:55 Хоккеист Дацюк заявил, что пока не принял решения о продолжении карьеры Нападающий екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Павел Дацюк высказался о своём будущем.

10:55 Корабли и вертолёты ТОФ на учениях в Тихом океане вытеснили подлодку условного противника Корабли и вертолёты Тихоокеанского флота России на учениях в дальней морской зоне выследили и вытеснили подлодку условного противника. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

10:42 Аналитик призвал Киев к конструктивному диалогу по вопросу транзита газа Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады от партии Нестора Шуфрича о том, что достройка газопровода «Северный поток — 2» станет серьёзным ударом по экономике Украины.

10:41 Футболист «Ростова» Глебов назвал самый приятный и неприятный моменты сезона Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о своих выступлениях в минувшем сезоне.

10:31 Британские учёные заявили об изменении основных симптомов коронавируса Учёные из Королевского колледжа Лондона заявили, что основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19 изменились.

10:30 Уткин о матче с Бельгией: сейчас сборная России реально на дне Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился эмоциями после поражения сборной России от Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

10:30 Кабмин выделил ещё 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей Правительство России выделило ещё более 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

10:18 В ЛНР объявили 14 июня днём траура из-за гибели пяти ополченцев Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник объявил 14 июня днём траура в ЛНР из-за гибели пяти сотрудников Народной милиции республики.