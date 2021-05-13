NRK: норвежцы запасаются йодом на случай ядерной угрозы

После того как в норвежском Тромсё разрешили находиться американским подводным лодкам, местные власти начали раздавать йод в таблетках детским садам и школам. Как передаёт NRK, чиновники таким образом хотят обеспечить безопасность граждан в случае аварии с утечкой радиоактивных веществ, однако эксперты предупреждают о другой опасности: если на лодках будет размещено ядерное оружие, они станут первоочередной целью для нанесения удара.

В прошлом месяце Норвегия и США подписали соглашение о расширении военного сотрудничества, а на этой неделе первая с 2007 года американская подводная лодка прибыла в Тромсё. Как передаёт NRK, эксперты опасаются, что теперь норвежская территория может стать первой целью в случае конфликта с применением ядерного оружия, и местные власти уже начали подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям.

Как отмечает норвежский портал, муниципальные власти Тромсё раздают йод в таблетках всем детским садам и школам, стремясь обеспечить безопасность граждан в случае аварии с утечкой радиоактивных веществ. План действий в чрезвычайных ситуациях был составлен на основании анализа рисков и уязвимостей, проведённого для вооружённых сил Норвегии. Этот анализ резко критиковали за его неполноту. Например, в нём ни разу не упоминаются ни университет, ни больница — как и единственный источник питьевой воды Тромсё, который находится всего в 10 км от предполагаемой базы подводных лодок. Но глава коммуны уверен, что, если что-то случится, население Тромсё будет в безопасности — во всяком случае муниципалитет сделал для этого всё, что было в его силах.

Однако эксперт, редактор «Арсенала отечества» Алексей Леонков рассказал NRK, что постоянно углубляющееся военное сотрудничество между Норвегией и США делает норвежские территории всё более вероятной целью российских атак.

«Если на одной из баз будет размещено ядерное оружие, она станет первоочередной целью. И если в порту стоит атомная подлодка, это тоже первоочередная цель. Туда точно будет нанесён ядерный удар. Теперь на Норвегию будут нацелены ядерные ракеты. К сожалению, это так», — заявил Леонков.

В свою очередь министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен написал в электронном письме NRK, что, по его мнению, визиты подводных лодок не создадут большой угрозы ни в смысле возможных утечек, ни в смысле привлекательности Тромсё в качестве военной цели.

«У нас в Норвегии военные объекты расположены по всей стране. Нет никаких оснований утверждать, что порт, который иногда принимает американские подводные лодки, станет более привлекательной целью, чем многие другие места в Норвегии», — считает Бакке-Йенсен.