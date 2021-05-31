Der Spiegel: КНДР обвинила США в двойных стандартах из-за южнокорейской ракетной программы

Отмена соглашения между США и Южной Кореей, лимитировавшего развитие южнокорейских баллистических ракет, является доказательством «двойных стандартов» Вашингтона, пишет Der Spiegel, ссылаясь на заявление в СМИ КНДР. По мнению северокорейского информагентства KCNA, отмена соглашения стала напоминанием о враждебном курсе США в отношении Северной Кореи.
Северокорейские СМИ раскритиковали недавнюю отмену соглашения между США и Южной Кореей, лимитировавшего развитие южнокорейских баллистических ракет, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, теперь у Сеула будет больше свободы в сфере создания баллистических ракет, в частности — в вопросе определения их дальности.
В своём официальном заявлении, северокорейское информагентство KCNA обвинило США в наличии «двойных стандартов», когда речь идёт о запрете развития баллистических ракет в КНДР. Также отмечается, что несмотря на свои обещания диалога, Вашингтон предпочитает курс на конфронтацию. «Отмена соглашения это чёткое напоминание о враждебной политике США по отношению к КНДР и их постыдной двойной морали», — приводит издание отрывок из заявления. Кроме того, в заявлении отмечается, что теперь США и Южная Корея не имеют оснований для сдерживания ракетного потенциала Северной Кореи.
Между тем, в ходе своих переговоров в мае, президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин говорили о сближении с КНДР, напоминает Der Spiegel. Лидеры двух стран провозгласили своей целью полную денуклеаризацию корейского полуострова и анонсировали продолжение диалога с Пхеньяном касательно северокорейской ядерной программы. Впрочем, курс Байдена в отношении КНДР был, до сей поры, не очень успешен, отмечает издание. Пхеньян отклонял предложения дипломатии со стороны Вашингтона и Сеула, а также не стал отказываться от своей ядерной программы.
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