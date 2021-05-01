WP: что-то среднее между Обамой и Трампом — администрация Байдена выработала новый курс по отношению к Пхеньяну

Администрация президента США Джо Байдена выработала новый курс по отношению к Северной Корее, который будет чем-то средним между политикой Трампа в духе «всё или ничего» и подходом Обамы, который воздерживался от серьёзного диалога с Пхеньяном, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, Вашингтон также ознакомил северокорейских чиновников с сутью новой политики, которая в случае успеха должна привести к ядерному разоружению на Корейском полуострове.

Администрация президента США Джо Байдена выработала новый курс, призванный положить конец ядерной и ракетной программе Северной Кореи. Предполагается, что этот курс будет представлять нечто среднее между стремлением бывшего американского лидера Дональда Трампа к «большой сделке» и подходом экс-президента Барака Обамы в духе «держи дистанцию», пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники в госаппарате.

Решение о стремлении к соглашению, которое подразумевает синхронное движение к тотальному ядерному разоружению, было принято после многомесячного пересмотра политики США на северокорейском направлении. О результате этих усилий президенту Байдену на прошлой неделе доложили госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а также председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

В рамках данного плана США собираются отказаться от стратегии советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, который настаивал на том, что США должны действовать в духе «всё или ничего», что должно было привести к сделке, в рамках которой Вашингтон снимет все санкции в обмен на полный отказ Северной Кореи от её программы по развитию вооружений.

Однако в ходе саммита 2019 года в Ханое северокорейский лидер Ким Чен Ын категорически не принял этот подход, учитывая, что американские чиновники ясно дали понять Пхеньяну, что не собираются отменять санкции до тех пор, пока Северная Корея не выразит готовность демонтировать всю свою ядерную программу.

«Мы не стремимся к большой сделке или подходу в духе «всё или ничего», — отметил один высокопоставленный американский чиновник администрации. — Мы сошлись на курсе, который, по нашему мнению, представляет собой взвешенный и практичный подход к дипломатии с Северной Кореей, который ставит перед собой целью устранение угрозы Соединённым Штатам».

Администрация Байдена сообщила итоги пересмотра своей доктрины союзникам и партнёрам, включая Японию и Южную Корею, а также предоставила эту информацию членам конгресса, которые принимали активное участие в работе над новой стратегией.

При этом конкретные детали предложения Вашингтона остаются загадкой, в то время как американские чиновники фактически отказались от терминов, которые были в обиходе у предыдущих администраций, в том числе и фразы «поэтапное» соглашение.

«Мы не включаем подобные ярлыки в нашу стратегию», — сообщил источник издания.

Пересмотр подхода к Северной Корее США завершили на фоне растущего беспокойства в Вашингтоне насчёт возможных новых провокаций со стороны Пхеньяна. В частности, США считают, что Северная Корея может испытать ещё одну межконтинентальную баллистическую ракету дальнего радиуса действия или же баллистическую ракету подводного базирования.

При этом американские чиновники сообщили о намерении довести до своих северокорейских коллег суть нового подхода, признав, однако, что подобный шаг вряд ли поспособствует изменению поведения Пхеньяна в ядерной сфере в ближайшем времени.

«Мы не считаем, что выработанные нами решения с большой долей вероятности предотвратят провокации со стороны Северной Кореи, — подчеркнул американский чиновник. — Мы без всяких сомнений собираемся продолжать оказывать санкционное давление в ожидании развития событий».

Одна из главных проблем и задач американских чиновников заключается в создании импульса, необходимого для перехода к поэтапному подходу, в рамках которого предполагается, что США пойдут на частичное смягчение санкций в обмен на частичное ядерное разоружение до момента полной денуклеаризации.

Таким образом, эта стратегия отличается от подхода администрации Обамы, которая воздерживалась от серьёзного диалога с Северной Кореей, полагая, что Пхеньян должен сначала изменить своё поведение и отказаться от ядерных провокаций.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила факт окончания пересмотра политики США по отношению к Северной Корее администрацией Байдена. «Нашей целью по-прежнему остаётся полная денуклеаризация Корейского полуострова; при этом мы чётко понимаем, что усилия последних четырёх администраций в этой сфере не привели к выполнению этой задачи, — заявила она. — Наша стратегия не будет направлена на достижение большой сделки, но и не будет основываться на стратегическом терпении».