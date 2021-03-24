WP: Северная Корея бросила «первый вызов» администрации Байдена

КНДР произвела пуски двух крылатых ракет, тем самым бросив вызов администрации президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post. При этом, как отмечает издание, на следующей неделе Вашингтон раскроет союзникам в Азии детали новой стратегии в отношении Пхеньяна.

В выходные армия Северной Кореи запустила две ракеты малой дальности, после того как Пхеньян осудил Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Сеулом, сообщает The Washington Post.

Власти КНДР не прокомментировали свои действия, что, как сообщается, привело в замешательство официальных должностных лиц США и Южной Кореи. При этом в Госдепартаменте США также отказались от комментариев.

Как отмечает издание, пуски, о которых стало известно только сейчас, стали «первым вызовом», который северокорейский лидер Ким Чен Ын бросил президенту США Джо Байдену, администрация которого пока так и не изложила свою стратегию в отношении ядерной угрозы со стороны КНДР.

Испытания способствовали росту давления на Вашингтон. Высокопоставленный представитель администрации Байдена, пожелавший остаться анонимным, заявил, что обзор политики в отношении Северной Кореи находится на «завершающей стадии». По его словам, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уже на следующей неделе примет японских и южнокорейских коллег для «обсуждения результатов».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в администрации работают над «новым подходом» к Северной Корее, однако его детали не раскрыл. При этом в последние несколько недель американские дипломаты сообщали союзникам в Азии, что стратегия будет отличаться как от подхода бывшего президента Дональда Трампа, так и от политики бывшего главы Белого дома Барака Обамы.

Трамп придерживался стратегии по принципу «сверху вниз», встречаясь непосредственно с Ким Чен Ыном. Администрация Обамы, в свою очередь, избрала принцип «снизу-вверх», отказываясь от встреч до тех пор, пока Пхеньян не изменит линию поведения. Однако, как пишет The Washington Post, ни одной из стратегий не удалось «остановить Северную Корею от совершенствования систем вооружения и подавления граждан».

При этом издание признаёт преимущество политики Трампа — Пхеньян воздерживается от ядерных испытаний или запуска ракет дальнего радиуса действия со встречи Трампа с Ким Чен Ыном в Сингапуре в 2018 году.

Стремясь оградить себя от возможной критики за отсутствие собственной стратегии, в администрации Байдена сообщили, что Вашингтон с середины февраля пытался связаться с Пхеньяном для начала переговоров и снижения риска роста напряжённости. Тем не менее все попытки США оказались неудачными.

Как пишет The Washington Post, американские военные предупреждали о потенциальных испытаниях в течение нескольких недель. Дело в том, что на прошлой неделе в Северной Корее выразили недовольство американскими военными учениями, а сестра главы государства Ким Ё Чжон предупредила администрацию Байдена, что если Вашингтон хочет «спать спокойно» в течение четырёх лет, то ему лучше воздержаться от «вони».