Hill: Китай посоветовал властям США в отношениях с КНДР сосредоточиться на дипломатии, а не на давлении

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь посоветовал властям США в отношениях с Северной Кореей сосредоточиться на дипломатии, а не на давлении, пишет The Hill. По словам китайского дипломата, все усилия Вашингтона должны быть направлены на возобновление диалога с Пхеньяном.
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что администрации Байдена следует сосредоточиться на дипломатии, а не на «крайнем давлении» на Северную Корею, сообщает The Hill.
«Все усилия должны быть направлены на возобновление диалога, на приложение больших усилий, на встречное движение друг к другу, а не друг против друга, — заявил дипломат. — В противном случае я не вижу никакой возможности найти долгосрочное, устойчивое решение, просто оказывая давление».
Китайский постпред также добавил, что в этом случае неважно, о каком давлении идёт речь — о «крайнем» или о «лёгком».
Администрация Байдена, как напоминает издание, недавно завершила пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи, но не раскрыла подробностей о своих планах по дальнейшим шагам, ограничившись лишь заявлением о том, что будет применяться «калиброванный, практический подход» к денуклеаризации страны.
«Без должного решения вопросов безопасности и мира у нас определённо нет подходящей среды для наших усилий по денуклеаризации», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Чжан Цзюнь.
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