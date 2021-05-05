Hill: Китай посоветовал властям США в отношениях с КНДР сосредоточиться на дипломатии, а не на давлении

00:37 «Манчестер Сити» превзошёл рекорд МЮ в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» превзошёл рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу побед в одном еврокубковом сезоне.

00:27 «Манчестер Сити» установил рекорд по серии побед в еврокубках Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» продлил свою победную серию в Лиге чемпионов УЕФА.

00:14 Определились все участники «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги По итогам матчей 1/4 финала определились все участники «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21.

00:13 ООН выразила соболезнования семьям жертв ЧП с поездом в Мехико Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил соболезнования семьям погибших при обрушении метромоста в Мехико.

00:02 «Зенит» проиграл «Барселоне» и не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги Петербургский «Зенит» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» в пятом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

23:55 «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА.

23:54 Дубль Мареза принёс «Манчестер Сити» победу над ПСЖ в ответном матче 1/2 финала ЛЧ Английский «Манчестер Сити» одержал победу над французским «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

23:44 Террористы совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 28 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

23:27 В Чехии назвали условие для остановки расследования взрывов во Врбетице Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что дело о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

23:24 Капризов высказался о своём выступлении в дебютном сезоне в НХЛ Российский форвард клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от дебютного сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

23:08 Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне.

23:04 «Фиорентина» опубликовала фото Кокорина с тренировки Пресс-служба итальянского футбольного клуба «Фиорентина» показала кадры с тренировки команды, на которых запечатлён российский нападающий Александр Кокорин.

22:57 Непомнящий: допускаю, что мне о Карлсене известно больше, чем остальным Победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий рассказал о своём отношении к предстоящему матчу за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

22:49 СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре в Ленобласти Следователи возбудили уголовное дело после пожара в посёлке Фёдоровское в Ленинградской области, в результате которого погибли два подростка и ещё один пострадал. Об этом сообщили в СК России по региону.

22:45 Непомнящий назвал дикостью инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам Российский шахматист Ян Непомнящий высказал мнение об инциденте с российским флагом во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и польской спортсменкой Натальей Садовской.

22:31 В ВОЗ назвали число случаев заболевания COVID-19 в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за сутки в мире выявили 644 685 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

22:23 Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярного сезона НХЛ из-за травмы Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшиеся в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) матчи команды из-за травмы.

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22:06 «Эфес» обыграл «Реал» и стал соперником ЦСКА в полуфинале Евролиги Турецкий «Анадолу Эфес» одержал победу над мадридским «Реалом» в пятом матче серии 1/4 финала баскетбольной Евролиги.

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21:42 Павлюченкова победила Брэйди и вышла в четвёртый круг турнира WTA в Мадриде Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Дженнифер Брэйди в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

21:35 РПЛ выступила с заявлением относительно обращения «Оренбурга» Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением относительно обращения футбольного клуба «Оренбург».

21:31 Число погибших при ЧП с поездом в метро Мехико возросло до 24 Число погибших в результате обрушения метромоста в районе станции «Оливос» на юго-востоке Мехико возросло до 24. Об этом заявила глава управления рисками и гражданской защиты Мехико Мириам Урсуа.

21:21 Овечкин может пропустить матч НХЛ с «Рейнджерс» Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

21:14 «Манчестер Сити» и ПСЖ огласили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ Английский «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен» огласили стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

21:05 Главы МИД Британии и Италии провели переговоры Главы МИД Великобритании и Италии Доминик Рааб и Луиджи ди Майо в рамках министерской встречи стран G7 обсудили вопросы борьбы с терроризмом. Об этом сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.

20:54 Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020 Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

20:48 Два подростка погибли при пожаре в квартире в Ленинградской области При пожаре в квартире в посёлке Фёдоровское в Ленинградской области погибли два подростка и ещё один пострадал. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.

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20:32 Посольство назвало вызов посла России в МИД Франции частью демарша ЕС Вызов посла России Алексея Мешкова в МИД Франции в связи с санкциями Москвы против европейских официальных лиц является частью согласованного странами Евросоюза демарша, заявили в российском посольстве в Париже.

20:30 СМИ: Тедеско может возглавить «Ганновер» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в немецком «Ганновере».

20:17 Блинкен: США решительно выступают против «Северного потока — 2» Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что американская администрация выступает решительно против строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в Госдепартаменте.

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19:59 Назаров — о штрафе Уилсона: никто в НХЛ не запретит драки Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал решение департамента по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оштрафовать американского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона.

19:46 РБК: в России резко вырос спрос на наличные Россияне в апреле резко увеличили спрос на наличные деньги, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка.

19:39 НХЛ оштрафовала Уилсона за грубость в отношении Бучневича Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оштрафован за свои действия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».

19:35 Три человека погибли при пожаре в жилом доме в ХМАО Три человека, включая двух детей, погибли при пожаре в частном жилом доме города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

19:28 Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом лишил воинских и специальных званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств, сообщила его пресс-служба.

19:25 Туктамышева: если я выучу четверной лутц, это будет не соизмеримая ни с чем победа над собой Чемпионка мира и Европы в женском одиночном фигурном катании Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверного лутца.

19:19 Бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой начнут в июле Власти рассчитывают в июле начать бурение скважин в Азовском море для обеспечения Крыма пресной водой. Об этом сообщил журналистам в Севастополе вице-премьер России Марат Хуснуллин.

19:06 Посла России вызвали в МИД Франции из-за российских контрсанкций Российский посол в Париже Алексей Мешков был вызван в МИД Франции в связи с введением Россией контрсанкций в отношении европейских представителей. Об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

19:06 СМИ: Роналду не будет продлевать контракт с «Ювентусом» и вернётся в Португалию Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не планирует подписывать нового соглашения с клубом.

18:56 Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе «Тампы» Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров приступил к тренировкам в общей группе команды.

18:50 В бундестаге прокомментировали иск экологов против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал возможность срыва строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за иска экологов из организации NABU.

18:36 Турция предложила России провести заседание по безопасности туризма Турция предложила российской стороне провести во второй половине мая в Анталье заседание по безопасности туризма, чтобы продемонстрировать принятые Анкарой меры. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.

18:35 «Бавария» объявила об уходе Мартинеса Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» объявил об уходе из команды испанского полузащитника Хави Мартинеса.

18:23 Кабмин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке БАДов Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил сроки проведения эксперимента по маркировке биологически активных добавок с 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

18:16 Глава Удмуртии: тренируюсь на улицах Ижевска без охраны Глава Удмуртской Республики, председатель попечительского совета Федерации триатлона России Александр Бречалов рассказал, что тренируется без сопровождения охраны.