WT: на саммитах G7 и НАТО Байден продемонстрирует приверженность союзникам и многостороннему формату

Как заявил Белый дом, в ходе своей первой зарубежной поездки на саммитах G7 и НАТО президент США Джо Байден продемонстрирует «твёрдое намерение Америки восстановить её союзы, вдохнуть жизнь в трансатлантическое партнёрство и тесно сотрудничать со своими союзниками и партнёрами по многосторонним институтам». По словам The Washington Times, это разительная смена позиции после Дональда Трампа и его приверженности к двусторонним сделкам и критики НАТО.

Перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве президент США Джо Байден подтвердит приверженность Америки многостороннему формату на саммите G7 в Великобритании и продемонстрирует поддержку НАТО в Бельгии. Такое заявление сделал Белый дом в четверг 3 июня, сообщает The Washington Times.

Это будет первая зарубежная поездка Байдена на посту главы Белого дома. «Эта поездка продемонстрирует твёрдое намерение Америки восстановить наши союзы, вдохнуть жизнь в трансатлантическое партнёрство и тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнёрами по многосторонним институтам для урегулирования глобальных проблем и защиты интересов Америки», — отметила представитель Белого дома Джен Псаки.

Как обращает внимание The Washington Times, сигнал нового президента США для иностранных лидеров значительно отличается от того, что транслировал его предшественник Дональд Трамп. Последний предпочитал многостороннему формату двусторонний и нередко критиковал союзников по НАТО за недостаточный по сравнению с Америкой финансовый вклад в коллективную оборону. Саммиты «большой семёрки» при Трампе тоже проходили не в самой дружественной и тёплой атмосфере.

Хотя Байден точно откажется от едких комментариев в духе своего предшественника, действующая американская администрация продолжит призывать к «более эффективному распределению нагрузки» в НАТО и более активному участию союзников, которые не тратят на оборону даже установленный минимум.

По словам Белого дома, на саммите G7, который пройдёт в британском Корнуолле, Байден займётся укреплением отношений с Соединённым Королевством и его премьер-министром Борисом Джонсоном, а также проведёт личные встречи с другими западными лидерами. Вместе с первой леди Джилл Байден 13 июня американский лидер встретится с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, а затем направится в Бельгию на саммит НАТО, который стартует 15 июня.

«Лидеры обсудят общие темы, касающиеся международной безопасности в сфере здравоохранения, ускорения экономического восстановления, борьбы с климатическими изменениями, укрепления цифрового и торгового сотрудничества, усиления демократии и реакции на внешнеполитические вопросы, вызывающие общую обеспокоенность», — сообщила Псаки.

В Бельгии Байден должен будет встретиться с королём Филиппом и премьер-министром Александром Де Кро. При этом куда больший интерес у многих вызывают предстоящие переговоры между главой Белого дома и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку лидеры до сих пор не обсуждали с глазу на глаз важные вопросы, включая закупку Анкарой российских ЗРК С-400 и признание администрацией Байдена геноцида армян.

Наконец, завершающим этапом первой зарубежной поездки американского лидера станет встреча с Владимиром Путиным в Женеве. Байден настаивает, что хочет «стабильных и предсказуемых» отношений с Москвой. Но некоторые критики считают, что глава Белого дома напрасно «награждает» российского президента личной встречей, ведь поведение России Америку по-прежнему не устраивает.