Обозреватель Fox: Байден подорвал энергетическую независимость США — и кто после этого «российский агент»

Отменяя ради защиты окружающей среды трубопроводы в США, Байден почему-то забывает об экологии, когда речь идёт о российском «Северном потоке — 2» — а к тому же не желает призывать Москву к ответу за кибератаку против Colonial Pipeline, пишет обозреватель Fox News. По мысли журналиста, курс Байдена таков, что Америке впору спросить, а не является ли он «российским агентом» — тем самым, которого разоблачали когда-то в Дональде Трампе.

«История о трёх трубопроводах», которая разворачивалась с момента вступления в должность президента США Джо Байдена, по всей видимости, не обойдётся без «несчастливого финала» — и американцам придётся задать вопрос о том, не является ли Байден «российским агентом», пишет на сайте Fox News внештатный обозреватель канала Дирой Мёрдок.

Как напоминает журналист, всё началось 20 января, в день инаугурации Байдена, когда тот, едва вступив в должность, заморозил одобренный его предшественником Дональдом Трампом проект канадско-американского трубопровода Keystone XL, уничтожив таким образом около 11 тыс. высокоплачиваемых рабочих мест. Между тем, пока внезапно ставшие безработными американцы хандрили, «ликовал российский президент Владимир Путин» — ведь когда в результате отмены проекта канадская нефть оказалась «заперта под землёй», запасы чёрного золота стали таять, и цены на этот «ключевой для России экспортный продукт» подскочили, констатирует Мёрдок. Из-за этого решения вкупе с рядом других факторов цена на баррель нефти выросла с $53 в день инаугурации Байдена до $66 в минувшую пятницу, отмечает он.

7 мая из-за «российской хакерской атаки с применением вируса-вымогателя» приостановил работу американский трубопровод Colonial Pipeline, продолжает автор. Однако, хотя по всему Восточному побережью США вскоре образовались огромные очереди за бензином, которые в последний раз в стране видели при президенте Джимми Картере в семидесятые годы, Байден «отмалчивался» до 10 мая, а затем, по сути, «снял с Кремля бремя вины», заявив, что атаку организовала хакерская группировка Darkside, а доказательств причастности к посягательству российских властей американская разведка не нашла, пишет Мёрдок. При этом американский лидер почему-то не стал никак демонстрировать своё возмущение и не потребовал от Путина «при помощи своей тайной полиции отыскать этих кибербандитов и экстрадировать их в США для допроса и суда», подчёркивает обозреватель Fox News.

Наконец, немного времени спустя Байден «вознаградил Кремль за то, что он как минимум дал зелёный свет на атаку против Colonial Pipeline», отменив санкции против газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, возмущается Мёрдок. Отвечая на вопросы журналистов о том, почему он принял такое решение, американский президент заявил, что строительство газопровода почти завершено, а Вашингтон не имеет права диктовать Германии, что ей делать, а что не делать, подчёркивает автор. «Так что же, просто потому, что Германия занесла над своей рукой шприц с героином, от которого до вены остаётся всего сантиметр с небольшим, лидеру свободного времени следует пожать плечами и дать ей уколоться? Позорище просто», — пишет журналист.

По мнению Мёрдока, «предательство» со стороны Байдена нельзя объяснить даже заботой об экологии: хотя замороженный проект Keystone XL в случае его завершения генерировал бы 178 млн тонн диоксида углерода ежегодно, «Северный поток — 2» должен будет транспортировать в Германию 55 млрд кубометров газа в год — а в результате сжигания таких объёмов топлива на немецких электростанциях в атмосферу будет высвобождаться 132 млн тонн CO2. Как поясняет автор, это по сути означает, что «ускорив реализацию» российского проекта, Байден «прожёг» 74% экологической «отдачи» от заморозки Keystone XL, не говоря уже о том, что он помешал Германии продолжить переход на ветряную, солнечную и геотермальную энергию, обеспечив её дешёвым газом. «Экологам впору теперь беситься», — иронизирует журналист.

Американские политики и эксперты подчёркивают, что реализация «Северного потока — 2» не только принесёт Москве дополнительную прибыль, но и станет для неё геополитической победой, ведь Россия теперь сможет применять газопровод для «политического и финансового вымогательства», а также лишит своих «бывших сателлитов» дохода от транзита газа, пишет обозреватель Fox News. Кроме того, как подчёркивает журналист, генеральным директором «Северного потока — 2» является бывший офицер Штази и, как сообщают немецкие СМИ, «друг Путина» Маттиас Варниг, который сам признавался, что поддерживает с российским лидером близкий контакт. А Байден тем временем решил, что 16 июня проведёт с российским коллегой саммит — а значит действия российских граждан, лишивших США запасов топлива и получивших выкуп в размере $4,4 млн, не обернутся для Москвы даже дипломатическими последствиями, сокрушается Мёрдок.

«Байден пустил по ветру с таким трудом завоёванную Трампом энергетическую независимость США, отправил 11 тысяч американцев с трубопровода в очереди за пособием по безработице, а также полностью разрушил дипломатический курс Трампа, благодаря которому Германии не давали засадить себе в фигуральную руку путинский шприц с природным газом. И теперь Германия впадёт в зависимость — но не от американского СПГ, а от газа, поставляемого тем самым противником, ради победы над которым придумали НАТО, — в заключение пишет автор. — Ну а пока олигархи наслаждаются икрой да водкой, сидя в считанных метрах от мавзолея Ленина, демократам, наверное, надо попробовать ещё раз объяснить, с какой стати Трамп был прихвостнем Москвы, а Байден стал лекарством от «сговора с Россией» в исполнении своего предшественника».