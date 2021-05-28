Польский депутат: сильный президент с последовательной внешней политикой — это не про Байдена

Президент Джо Байден хочет видеть Германию и, в меньшей мере, Россию
на своей стороне в растущем соперничестве с Китаем, заявил польский депутат Владислав Бартошевский. Именно с этим он связывает нашумевший отказ Байдена от санкций в адрес газопровода «Северный поток — 2». Впрочем, по мнению депутата, от главы Белого дома не стоит ждать последовательной внешней политики: ведь он едва ли задержится на посту на второй срок.
Президент США Джо Байден заявил, что не вводил более жёстких санкций в отношении «Северного потока — 2» по той причине, что строительство газопровода было практически завершено, а любые ограничения сказались бы негативным образом на трансатлантических связях, сообщает TVP Info. «Но к тому моменту, когда я вступил в должность, он был почти завершён. Идти дальше и вводить санкции сейчас, на мой взгляд, было бы контрпродуктивным в плане наших европейских отношений», — объяснил американский лидер корреспонденту Polskie Radio в Вашингтоне. При этом он указал, что не может сам запретить немцам что-то делать или не делать.
«Зелёный свет» Джо Байдена в плане завершения «Северного потока — 2» прокомментировал в эфире TVP Info польский депутат Владислав Бартошевский. Он уверен, что американскому президенту нужна Германия на его стороне в схватке с Китаем. «В этом плане Российская Федерация имеет наименьшее значение. Суть состоит в том, чтобы Германия разделила американское видение отношений с Китаем, самым важным противником США», — пояснил он.
По мнению политика, роль России в геополитическом раскладе уменьшается, но всё равно США предпочитают, чтобы Россия выступала на их стороне, а не на стороне Китая. «Вся схватка происходит между Китаем и США, а в Европе дело «Северного потока — 2» — это вопрос касательно Германии, а не России», — разъяснил он. «У президента Байдена были большие проблемы с этим. У меня была возможность поговорить с некоторыми из демократов на эту тему, и я был поражён тем, что они категорически против этого проекта», — добавил он.
TVP Info напоминает, что 16 июня лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве. По сообщению СМИ, американцы рассчитывают на перезагрузку отношений между двумя державами. «Не будет большого сближения с Путиным. У Байдена нет никаких иллюзий на этот счёт. Это чистой воды политическая игра», — объясняет Бартошевский. В беседе он, однако, утверждает, что проблема кроется в том, что в целом Байден не будет сильным и жёстким президентом. Американский лидер знает, что на этом посту он будет только один срок, а такое положение дел чревато весьма непоследовательным политическим курсом.
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