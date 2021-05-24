Евродепутат от Польши: США не смогут компенсировать нам «Северный поток — 2», даже если захотят

Предоставив Германии своё согласие на окончание строительства «Северного потока—2», США показали, что бывают жёсткими только на словах, но никак в действиях, уверен евродепутат от партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский. В беседе с wPolityce он упрекнул Вашингтон в попытках провести новую перезагрузку отношений с Москвой.

Информация об отказе США от санкций в отношении «Северного потока—2» подтвердилась, возможные последствия такого решения в беседе с порталом wPolityce комментирует евродепутат от партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский. «Во-первых всё указывает на то, что судьба «Северного потока—2» предрешена, это значит, что его строительство будет завершено. Его не остановят. Американские санкции были последней надеждой на остановку строительства этого газопровода. Во-вторых, реальностью станут все предупреждения, которые использовались в качестве контраргументов», — сожалеет он.

По его мнению, зависимость ЕС от России, её газа и энергии будет только увеличиваться. В свою очередь при новом раскладе Россия сможет использовать политическое давление и шантажировать страны, зависящие от этих поставок — как страны восточного фланга ЕС, так и Германию. Более того, Москве будет также куда проще осуществить возможную атаку на Украину и превратить Балтийское море практически в российскую акваторию. «Это поставит ЕС и его внешнюю политику в большую зависимость от России, предоставит России на долгие годы огромные ресурсы, которые она сможет использовать для наращивания своего военного потенциала и следовательно проведения ещё более агрессивной политики по отношению к своим соседям и не только. Как Украина, так и Белоруссия будет всё более зависима от России. В целом, ЕС станет более слабым в геополитическом плане, пострадает его восточной фланг, а также пострадают интересы Польши и наших восточных соседей», — пояснил Вольский.

Абсурдной идеей он называет мысли о том, что если «Северный поток—2» будет построен, то полякам стоит пригласить за стол переговоров американцев и спросить на какую компенсацию состороны США или Германии они могут рассчитывать. «Я не вижу причин, по которым у тех, кто совершает зло, имелись бы какие-то стимулы компенсировать нам что-либо. Это во-первых. Во-вторых, потери, связанные со строительством «Северного потока—2», невозможно возместить. Это означает также кардинальное изменение американской политики, которая ставит интересы Германии выше интересов восточного фланга ЕС и НАТО и серьёзную перезагрузку отношений с Россией, которая на наших глазах происходила в Рейкьявике. Следовательно этот ущерб невозможно восполнить», — добавил он.

В интервью евродепутат говорит, что путём увеличения Польшей расходов на оборону в два раза, то есть до уровня 4-5%, можно будет несколько нивелировать эти геостратегические и геополитические негативные последствия «Северного потока—2», который угрожает безопасности Польши.

В интервью он прокомментировал угрозу президента Владимира Путина «выбить зубы другим странам», которые хотят «что-то откусить от России». «Это уже открытая угроза. Более того, решение по делу «Северного потока—2», то есть сдача позиций США, придаёт России ещё больше смелости, убеждая её в том, что она может позволить себе куда больше актов агрессии», — добавил он.

Евродепутат обратил внимание на то, что мир столкнулся с жесткой риторикой Байдена в ​​адрес России и одновременно мягкими действиями, в отличие от Трампа, который был мягок в риторике и твёрд в действиях. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что Вашингтон поддаётся давлению Германии, поэтому если США приравнивает ЕС к Германии, игнорируя при этом интересы Центральной и Восточной Европы, восточного фланга ЕС и НАТО, Трёхморья, и в некотором смысле передаёт поле действия Германии, это означает усиление немецкого влияния. Более того, немецко-российский тандем тоже будет оказывать сильное влияние на ситуацию в Центральной и Восточной Европе.

Евродепутат находит ошибочным миролюбивый подход США к России, благодаря которому они хотят избежать её сближения с Китаем против Запада. «Всё это приводит к геополитическим потерям или ставит под угрозу геополитические, геостратегические, а также экономические интересы на восточном фланге ЕС и НАТО», — подытожил в интервью беседе с порталом wPolityce евродепутат от партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский.