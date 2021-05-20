Экс-министр обороны Польши: если Путин и правда хочет улучшить отношения с Варшавой, ничто не мешает ему это сделать

Доброжелательная речь Владимира Путина в адрес Польши по случаю приезда нового посла страны в Москву не более чем красивые слова, уверен бывший министр обороны Польши Ромуальд Шеремиетьев. В беседе с Radio Maryja он объяснил, что российский лидер не мог напрямую спросить дипломата: «Зачем вы сюда приехали?». Однако, если российский президент на самом деле готов к потеплению отношений, пусть действует, говорит экс-министр.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что выступает за конструктивный подход в отношениях с Польшей. Более того, он выразил уверенность в том, что сложные вопросы между странами можно разрешить, действуя на основе прагматизма и учёта интересов друг друга. Эти слова прозвучали во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, среди которых был и новый посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский, сообщает Radio Maryja.

В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что российско-польские контакты могли бы быть более содержательными и продуктивными. Комментируя эти слова, бывший министр обороны Польши, профессор Ромуальд Шеремиетьев ясно дал понять, что не Польша виновата в ухудшении отношений между двумя государствами.

«Не подлежит никакому сомнению то, что Польша желает иметь хорошие отношения с Россией. Польша — не агрессивная сторона, которая оккупирует Украину и Белоруссию. У нас нет планов создать польскую империю. У России такие планы имеются. Поэтому для меня это просто-напросто слова. Это лишь свидетельствует о том, что, принимая нового польского посла, президент России говорит разные красивые фразы, ведь он не может прямо спросить: «Зачем вы сюда приехали?». Но если слова президента Путина — действительно результат какого-либо переосмысления насчёт того, как должны выглядеть наши отношения, то ничто не мешает ему воплотить это в реальность», — объяснил он в беседе с Radio Maryja.

Портал рассказывает, что уже на протяжении нескольких лет польско-российские отношения не являются наилучшими. Одной из причин он называет смоленскую авиакатастрофу и последующие помехи в плане её расследования. Ещё одна причина эскалации отношений между Варшавой и Москвой кроется в строительстве по дну Балтийского моря газопровода «Северный поток — 2», против которого категорически выступает Польша.