TVN24: слова Путина о конструктивном диалоге воодушевили польского посла
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вручил верительные грамоты, тем самым официально начав свою дипломатическую миссию в России, сообщает TVN24. Портал обращает внимание на то, что, принимая верительные грамоты у нового посла, президент России Владимир Путин признал, что российско-польские контакты, конечно, могли бы быть более содержательными и продуктивными, тем более что обе страны — соседи по Балтийскому морю. «Накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учёта интересов друг друга. Мы выступаем именно за такой конструктивный подход», — сказал он.
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