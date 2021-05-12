Niezalezna: единственная слабость НАТО — слишком спокойное отношение к России

Единственная слабая сторона НАТО заключается в его спокойном отношении к угрозам, особенно со стороны России, ведь часто альянс отвечает слишком поздно и неадекватно. Впрочем, стоит ему продемонстрировать свою решимость и силу, как Россия сразу же отступает и готова сесть за стол переговоров, уверен главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакевич.

«Многократно раздавались голоса о том, что НАТО необходимо реформировать, предпринимались попытки создать некую альтернативу для НАТО в Европе, альянс подвергали критике, возможно, иногда это было справедливо. Однако сегодня мы можем быть уверены в том, что в ближайшие десятилетия нет и не будет ничего лучшего в плане обеспечения мира во всём мире, чем Североатлантический альянс», — поведал изданию Niezalezna главный редактор Gazeta Polska Томаш Сакевич.

По его словам, альянс демократических стран, главная цель которого заключается в коллективной обороне, оказался лучшим связующим звеном среди всех стран, желающих сохранить мир и стабильность. Сакевич считает, что только благодаря Североатлантическому альянсу с 1949 года дело так и не дошло до глобального конфликта. «Величайшую угрозу, которую когда-то представляли собой Советы, а сегодня Россия и всё более агрессивный Китай, нейтрализуется крупнейшей военной силой в мире, которая, вопреки предсказаниям пессимистов, вне конкуренции. Военная мощь США и их союзников во много раз превосходит то, что было до сих пор», — подчёркивает он.

При этом главный редактор Gazeta Polska называет единственную слабость НАТО: спокойное отношение к угрозам, особенно со стороны России. Иногда он отвечает слишком поздно и неадекватно. С другой стороны, когда Североатлантический союз демонстрирует свою решимость и силу, Россия сразу же отступает и возвращается за стол переговоров и проявляет своё желание прийти к компромиссу, объясняет он.

Главред уверен, что ближайшие месяцы решат, будет ли НАТО использовать свой потенциал для обеспечения мира и стабилизации в мире или даст втянуть себя в игру, в которой правила в разных уголках мира будут диктовать намного более слабые и при этом более агрессивные государства. «Этими вопросами руководству НАТО, как и новому президенту США, необходимо будет задаться», — резюмирует он.