Polityka: восточному флангу НАТО надо делать ставку на Европу, а не на «незаинтересованного» Байдена

Несмотря на то что Джо Байден находится во главе США уже более 100 дней, он так и не позвонил ни в Варшаву, ни в Будапешт — самым верным союзникам США, но, по всей видимости, уже сегодня не играющим ключевой роли в американских интересах, уверен польский журналист Марек Сверчиньский. В издании Polityka он рассказывает, как президентам двух стран всё-таки удалось выйти на контакт с американским лидером в более широком кругу, а именно Бухарестской девятки.

За месяц до саммита НАТО в Брюсселе страны так называемой Бухарестской девятки B9 оживились. В Румынию прибыл президент Польши Анджей Дуда, и он вместе со своим румынским коллегой Клаусом Иоаннисом провёл конференцию, к которой из-за океана подключился президент США Джо Байден. В ходе конференции американский лидер выразил слова поддержки в адрес многостороннего сотрудничества со странами восточного фланга НАТО, однако они, кажется, ожидали другого подхода, пишет польский журналист Марек Сверчиньский в издании Polityka.

В статье он напоминает, что летом 2014 года в этих странах — от Эстонии до Болгарии — возникла идея говорить одним голосом, чтобы он был сильнее и не заглушался голосами традиционно более сильных и менее напуганных перспективой войны стран Западной Европы. Сначала группа была неформальная, однако по инициативе Анджея Дуды и Клауса Иоанниса ей присвоили аббревиатуру B9. «По иронии политической судьбы оба основателя этой группы победили на выборах во второй раз, они остались на своём посту и 14 июня будут представлять свои страны в качестве глав делегаций на первом саммите НАТО с участием нового президента США Джо Байдена», — рассказывает журналист.

Сверчиньский обращает внимание: пока что ни Дуде, ни Иоаннису не довелось пообщаться напрямую с новым лидером их самого главного союзника. «Возможно, это и хорошо, что они в одной лодке — для Варшавы и Бухареста факт разговора одной из столиц с Байденом при отсутствии контакта со второй был бы сигналом предпочтения в неприкрытом, хотя ещё и не объявлённом региональном соперничестве», — добавил он.

Несмотря на то что Румыния не такая богатая и амбициозная, как Польша, это именно она во время президентства Дональда Трампа инвестировала серьёзные средства в отношения с США, массово закупая американское оружие и продвигая идею постоянного присутствия американских войск в стране, поясняет автор. По его мнению, Румыния добилась многого в самом начале ещё при Обаме, когда американцы решили сначала построить базу противоракетной обороны именно на её территории, а потом только в Польше. Он обращает внимание на «потенциал» Румынии в виде Чёрного моря, на сегодняшний день самого опасного региона в Европе ввиду ситуации на Украине. Ей также удалось добиться присутствия международных войск НАТО и проведения учений Defender Europe 21. «Желая заручиться вниманием американцев, Бухарест действовал более искусно и умело, нежели Варшава, и при этом он не навлёк на себя косые взгляды европейцев», — подчёркивает журналист.

Он также задумывается над вопросом, почему советники Байдена до сих пор не посчитали необходимым совершить телефонный звонок в Варшаву и в Будапешт — самым верным союзникам США, находящимся под их вооружённой защитой, но, по всей видимости, уже не играющим ключевой роли в американских интересах. «Самого Байдена сложно обвинить в обычном нежелании общаться. Оно может объясняться отсутствием полной поддержки политики, проводимой тем или иным правительством. В этом плане здесь у Варшавы в Вашингтоне наверняка имеется папка со множеством красных пометок», — добавляет он.

Джо Байден находится во главе США уже более 100 дней, и это отсутствие общения превратилось в серьёзную проблему, особенно в контексте символического разговора с президентом Украины. Страны региона решили пойти обратным путём и попытаться организовать встречу с наиболее важным союзником в широком кругу на тему, гарантирующую 100%-ный успех. Они захотели совместить имидж и стратегические интересы, а также заручиться поддержкой в своих странах и позаботиться о самом главном — о безопасности. «План был блестящим, и он почти увенчался успехом. B9 — это идеальный форум, но только в своих пределах. Однако, возможно, это был единственный шанс восточных стран вообще выйти на контакт с американским президентом, более заинтересованным связями с западноевропейскими странами. Задача была выполнена с обеих сторон, и этого может быть достаточно в долгосрочном плане», — рассуждает автор.

Журналист считает, что Байдену ничего не стоило принять учатие в этой онлайн-конференции и в коротком официальном сообщении заявить о желании сотрудничества с лидерами регионов Балтийского и Чёрного морей во многих областях: в здороохранении, климате, энергетике, восстановлении экономики, а также в плане укрепления демократических институтов и верховенства закона. «В этом плане послание Белого дома слегка нарушило намерения лидеров восточного фланга НАТО, которые явно предпочли бы сосредоточиться исключительно на оборонном измерении сотрудничества с США, ведь там всё выглядит идеально», — отмечает он. Поэтому главные герои саммита — президенты Румынии и Польши — решили процитировать несколько общих фраз американского лидера о необходимости укрепления трансатлантического партнёрства, добавляет он.

Сверчиньский также напоминает, что ранее Вашингтон неохотно принимал отдельные инициативы внутри самого НАТО, но сегодняшняя Америка, кажется, приветствует любую инициативу, которая дала бы Европе возможность взять на себя больше ответственности за собственную оборону. При этом он отмечает, что Бухарестская девятка не в состоянии красивыми фразами прикрыть пробелы в своих военных возможностях и абстрагироваться в своих отношениях с США от политического измерения Североатлантического альянса. Станы восточного фланга НАТО — это «потребители» системы безопасности альянса и, куда в меньшей степени, её «производители», которые к тому же, по мнению нынешней правящей команды в Вашингтоне, испытывают дефицит демократии.

Даже самые богатые в военном отношении страны региона, такие как Польша и Румыния, не могут быть эффективными гарантами друг для друга, не говоря уже о постоянной поддержке более дальних соседей. У них нет сильного флота, они практически лишены транспортной авиации, их разведка и возможность нанесения удара очень ограничены, даже несмотря на все инвестиции в последние годы, объясняет автор. Сегодня для США восточный фланг альянса это не более чем полигон, и хоть американские десантники могут приземлиться в любой точке Европы за несколько часов, после приказа на переброс тяжёлых дивизий в случае конфликта нужны будут недели, если не месяцы. У США нет этих частей в Европе и, вероятно, их и не будет, Европа должна сама о них позаботиться.

«Доброй воли небольших, слабых и не особо богатых стран, составляющих большинство девятки, недостаточно — лидерам региона необходимо привлекать западноевропейские державы, а сотрудничество должно происходить не только сверху вниз восточного фланга, но и, прежде всего, с запада на восток всего континента. Именно этого аспекта единства больше всего не хватало в декларациях B9», — резюмирует в издании Polityka Марек Сверчиньский.