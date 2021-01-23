Interia: Польше остаётся лишь надеяться, что Байден не припомнит ей Форт Трамп

В 2018 году, желая сыграть на эго экс-президента США и не думая о последствиях, польский лидер Анджей Дуда предложил построить пресловутый Форт Трамп, напоминает журналист Роберт Валенчак. В статье для Interia он объясняет, что сейчас, когда во главе США стоят демократы, стереть из памяти название будет весьма сложно, впрочем, как и переименовать базу. В итоге Польше стоит надеяться только на снисходительность и чувство юмора нового американского президента.

«Сегодня правящий лагерь Польши, желая сохранить хорошие отношения с США, возлагает всю надежду и веру на то, что Байден не мстителен и не злопамятен. Лично я бы добавил ещё один пункт — что у него есть чувство юмора», — пишет на портале Interia польский журналист Роберт Валенчак.

Автор называет очевидным то, что польско-американские контакты никуда не исчезнут, они, безусловно, останутся. С той лишь разницей, что теперь со стороны Вашингтона будут выступать демократы. Он уверен, что в определённый момент в той или иной дискуссии при обсуждении военного сотрудничества неизбежно выплывет название «Форт Трамп».

Журналист напоминает, что впервые это определение прозвучало во время визита Анджея Дуды в США в 2018 году, когда тот всеми силами пытался убедить президента США перебросить часть американских военных из Германии в Польшу, а также создать базу в Польше наподобие немецкой в Рамштайне. «Я намекнул президенту на то, что хотел бы, чтобы мы смогли совместно создать постоянную американскую базу в Польше, которую мы назовём Форт Трамп», — сказал Дуда после встречи с тогдашним хозяином Белого дома.

Польский журналист рассказывает, что у него была возможность обсудить эту тему с одним американским дипломатом, который не пытался скрыть своего недовольства. «Что это значит, что Польша хочет на своей земле американских солдат?» — риторически спросил тот Валенчака.

«Потому что она считает, что их присутствие станет гарантией того, что никто не нападёт на Польшу, боясь пролить американскую кровь. Следовательно, это звучит так, что Польша рассматривает американских солдат в качестве живого щита против России. Впрочем, представители польских властей громко говорят о том, что это присутствие станет своего рода зонтиком, благодаря которому Польша сможет развивать свою региональную политику. Так вы хотите того, чтобы наши солдаты прикрывали своими головами воплощение ваших идей?» — спросил собеседник польского журналиста.

Идею строительства Форта Трамп американский дипломат прокомментировал следующим образом: «Это выражение презрения к президенту. Такая убеждённость в том, что он попадётся на удочку лести и примет такое решение. Господин американский президент принимает решения, руководствуясь не лестью, а американскими интересами».

Поле откровений Дуды польские СМИ обсыпали его комплиментами и похвалами за то, как ловко и умело он обвёл вокруг пальца Трампа, сыграв на эго американского президента. «Сегодня становится всё более очевидным то, что это было крайне глупо», — подчёркивает Роберт Валенчак. В итоге администрация Трампа не стала углубляться в эту тему, не решилась на создание базы в Польше, потому что договорённости августа 2020 года о размещении выдвинутого командования V корпуса на территории Польши — это совсем другое дело, объясняет он.

Более того, отчётливо видно и то, что «хитрости» Дуды имели очень короткий срок годности и принесли больше неприятностей, чем пользы. Сейчас во главе США стоят демократы, у которых имя Трампа вызывает наихудшие ассоциации. «Что скажет Дуда, если ему придётся разговаривать с новой администрацией? Что он хочет развивать идею строительства Форта Трамп? А может, он будет призывать к созданию Форта Байден?» — задаётся вопросом польский журналист.

Польская дипломатия, по словам Валенчака, «переворачивается с ног на голову, чтобы стереть из памяти этот злополучный эпизод, полный примитивной хитрости, подхалимства и покорности». Посольство Польши в Вашингтоне объясняет, что название «Форт Трамп» было риторическим приёмом, направленным на краткое описание того, чего Польша была намерена достичь в сфере национальной безопасности, то есть постоянного присутствия американских войск в Польше и в регионе. Это определение не появляется ни в каких официальных документах или соглашениях, подписанных между двумя странами.

«В итоге с помощью таких глупых, необдуманных призывов польский президент и польская дипломатия выстрелили себе в ногу», — подмечает он.

Журналист напоминает о похожих эпизодах, когда Польша объявила о своём лидерстве в Инициативе трёх морей, в то время как все её члены, кроме Венгрии, голосовали иначе, чем Варшава. Имели место и фантазии Польши о том, что она займёт место Германии и станет одним из региональных союзников США, как Израиль или Япония. «Боже мой, каким нужно быть дилетантом, чтобы нести такую чушь …» — сетует автор.