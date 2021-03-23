Gazeta.pl: польская прокуратура прославила фразу «Анджей Дуда — дебил» на весь мир

Прокуратура Варшавы возбудила уголовное дело против польского писателя и журналиста Якуба Жульчика за то, что в одном из своих постов в Facebook о про выборы в США написал «Анджей Дуда — дебил». Это абсурдное решение прокуратуры вызвало волну комментариев не только значимых польских политиков и журналистов, но и обратило на себя внимание англоязычной BBC, сообщает на портале gazeta.pl польский журналист Себастьян Рослон.

Польский писатель и журналист Якуб Жульчик сообщил о том, что прокуратура Варшавы возбудила против него уголовное дело. Эту информацию он обнаружил в социальных сетях, пишет на портале gazeta.pl польский журналист Себастьян Рослон. «Я только что узнал, что районная прокуратура Варшавы Средместье Пулноц направила в Окружной суд Варшавы обвинение в мой адрес по статье 135 Уголовного кодекса, то есть оскорбление главы государства», — написал Жульчик. При этом он сразу напомнил какой публикации касаются эти обвинения: «Речь идёт о посте в Facebook на тему выборов в США, в котором я написал, цитирую: «Анджей Дуда —дебил».

Обвинение в адрес писателя незамедлительно вызвало волну комментариев. В социальных сетях стали появляться посты политиков и журналистов, в которых они указывают на абсурдное поведение прокуратуры. В Твиттере появился хэштег со ссылкой на сообщение Жульчика в Facebook #Dudajestdebilem, который сразу же набрал рекордную популярность.

«Прокуратура направляет в суд обвинение в адрес известного писателя за его слова об Анджее Дуде. Это очень рискованно, несмотря на нарушение свободы слова и мнений ... Сложно представить что только будет, если вдруг Якуб Жульчик докажет свою правоту ...», — подчеркнул польский депутат Мариуш Витчак.

«Тюрьма за оскорбление его Величества — пережиток прошлого. (…) Многомесячные судебные разбирательства на тему того президент дебил или нет, не придадаут суду большей серьёзности», — пояснил политик левого толка сказал Адриан Зандберг.

«Достаточно не быть дебилом, тогда люди не будут кого-то так называть (…)», — отметил политик Влодзимеж Чарзастый в беседе с порталом Onet».

«Прокуратура министра юстиции Зёбро прославляет режим партии «Право и справедливость» по всему миру. Это написала BBC World Service: «Польский писатель Жульчик обвиняется в том, что назвал президента Дуду дебилом». Английский — это ведущий язык в мире. Зёбро распространил мнение о Дуде. Что он теперь предпримет? Обвинит ВВС?», — задался вопросом бывший вице-премьер Польши Лешек Бальцерович.

«Я хочу напомнить, что именно так президента Трампа называл его собственный госсекретарь Рекс Тиллерсон. Дональд Трамп его просто-напросто уволил», — подчеркнул евродепутат и бывший министр иностарнных дел Польши Радослав Сикорский.

«У Жульчика много проблем, потому что он написал, что «Анджей Дуда — дебил». До воскресенья охват поста с этим определением вовсе не был рекордным, но сегодня благодаря прокуратуре, даже BBC в курсе поста, в котором содержится фраза «Анджей Дуда — дебил»(…)», — написала журналистка Gazeta Wyborcza Жанета Готовальская.

«В судебном процессе касательно Жульчика, доказательство правоты возлагается на прокуратуру, которая должна доказать, что президент Анджей Дуда не «дебил», или на писателя, который должен доказать, что он всё-таки им является? Это будет цирк! Возможно, даже удалённый, учитывая времена пандемии», — отметила журналистка Newsweek Рената Грохаль.

«Это история прокуратуры и Жульчика немного напоминает «эффект Барбары Стрейзанд». Кому это нужно, мне сложно сказать», — заявил Марцин Маковски из Wirtualna Polska.





«Я считаю, что электорат партии «Право и справедливость» может быть доволен обвинением, выдвинутым против Жульчика. Это элемент подавления плохой элиты, который он обещал своим избирателям», — отрезал журналист Rzeczpospolita Михал Шулджиньский.