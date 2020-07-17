Telewizja Republika: польским дипломатам в ООН дорого обошлась выходка российских пранкеров

После инцидента с розыгрышем польского президента Анджея Дуды российскими пранкерами МИД Польши сделал заявление. В нём он сообщил о незамедлительном отзыве двух сотрудников постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке, не предотвративших этот инцидент, сообщает Telewizja Republika.
Только что переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда стал жертвой российских пранкеров, которые выдали себя за Генерального секретаря ООН, сообщает Telewizja Republika.
В связи с телефонной провокацией, достоверность которой в среду подтвердил глава пресс-бюро Канцелярии президента Польши Марчин Кендрина, МИД Польши предпринял все необходимые действия, цель которых заключалась в выяснении дела. В результате, в отношении двух работников Постоянного представительства Польши при ООН в Нью-Йорке были предприняты соответсвующие служебные меры. Они были отозваны в незамедлительном режиме.
Более подробную информацию МИД Польши предоставить отказался, ссылаясь на характер самого дела, подчёркивает Telewizja Republika.
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