Глава МИД Польши: хотелось бы видеть возможность улучшения отношений с Россией

В длительной перспективе Польша рассчитывает на диалог, партнёрские отношения и сотрудничество с Россией, которая в конце концов возможно начнёт соблюдать международное право и уважать позицию ЕС по украинскому вопросу, заявил во вторник глава МИД Польши Яцек Чапутович. При этом министр не без сожаления констатировал, что пока что Польша не в состоянии позитивно оценивать заявления властей Российской Федерации и её политику.

«Я бы хотел видеть в более длительной перспективе возможность улучшения отношений с Россией, особенно что касается председательства Польши в ОБСЕ в 2022 году (…) Мы рассчитываем на проведение диалога, оживление наших взаимоотношений во многих аспектах, среди прочего в вопросах исторической политики», — сказал во вторник во время пресс-конференции глава МИД Польши Яцек Чапутович. Министр добавил, что Польша надеется на то, что Россия в конце концов начнёт соблюдать международное право и уважать позицию ЕС по украинскому вопросу, пишут на портале Forsal польские журналистки Ивона Палчиньская и Александра Ребелиньская.

В ходе пресс-конференции министр иностранных дел также заявил о том, что миссия нынешнего посла Польши в Москве подошла к концу. «Мне известно имя нового посла, но я пока не скажу, вскоре эта информация будет обнародована», — добавил он.

Авторы также обращают внимание на то, что глава польского МИД подчеркнул, что роль президента страны необычайно важна во внешней политике страны среди прочего потому, что он назначает послов. «Мы приостановили некоторые решения, чтобы новый президент мог высказаться», — добавил он.

При этом министр чётко сказал, что Польша желает улучшения отношений с Россией и диалога по этой проблеме. «Мы бы хотели иметь партнёрские отношения с Россией. Однако, пока что мы позитивно не оцениваем заявления властей Российской Федерации касательно попыток интерпретации истории и определённой агрессивной политики. В этом случае мы выступаем сообща и проводим консультации внутри НАТО и ЕС», — резюмировал Яцек Чапутович.