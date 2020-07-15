СТРАНА: президент Польши в разговоре с пранкером отказался отбирать у Украины Львов

Российский пранкер Алексей «Лексус» Столяров от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша пообщался с президентом Польши Анджеем Дудой. Как пишет «СТРАНА», в разговоре с пранкером Дуда отказался отбирать у Украины Львов и добавил, что в Польше нет таких политических сил, которые поднимали бы тему возврата территорий.

Анджей Дуда был второй раз подряд избран президентом Польши. Как пишет «СТРАНА», в связи с этим российский пранкер Алексей «Лексус» Столяров от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поздравил его с этим событием и поговорил с ним более 10 минут.

В начале беседы Дуда сообщил, что путешествует по центральной Польше. После этого разговор коснулся ситуации в стране с коронавирусом. Президент заверил, что коронавирус в Польше под контролем.

«Дело в том, что я слышал, что ситуация у вашего соседа, у Украины, просто ужасная, поэтому мы обеспокоены», — сказал пранкер.

«Да, там ситуация сложная, мы знаем. А у нас всего лишь 38 тысяч случаев в Польше. Но у нас население 38 миллионов. Поэтому количество заболевших не такое большое», — отметил Дуда.

«Как вы считаете, кто главный источник коронавируса в вашем случае?» — спросил Лексус.

«Ну, знаете, это сложно сказать. Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей с Украины», — ответил президент Польши.

Затем собеседник Дуды сообщил, что бывший президент Польши Дональд Туск высказал опасения насчет того, что Дуда будет ущемлять права ЛГБТ-сообщества.

«Надеюсь, это неправда?» — поинтересовался пранкер.

«Ваше превосходительство, я не ущемляю их права. Правда. Я глубоко уважаю каждого человека. Не знаю, почему это его так беспокоит. Во время нашей президентской кампании шли очень серьезные дискуссии об ЛГБТ-движении, об усыновлении и однополых браках», — сказал Дуда.

«Не пойму, почему он так беспокоится. Может, он сам из этих?» — предположил Лексус.

«Да я ему просто не нравлюсь», — возразил президент.

После этого разговор коснулся темы памятников в Польше. «Гутерриш» восхитился тем, как Дуда борется с монументами Красной Армии советской эпохи.

«У вас было много сражений с памятникам Красной Армии в Польше», — сказал лже-генсек.

Президент отметил, что таких памятников побороли не так уж и много: «Было всего лишь несколько случаев. Это не очень серьёзная проблема».

Собеседники коротко обсудили Вторую мировую войну. Дуда сообщил, что у него была историческая дискуссия с Владимиром Путиным и пожаловался, что тот обвинил Польшу в развязывании войны, а после её окончания СССР оккупировал территорию его страны.

«Это хороший повод для борьбы с памятниками», — одобрил «генсек» и добавил, что и украинские города тоже были оккупированы, например Львов. Он предложил президенту забрать их обратно и высказал предположение, что многие люди на Украине это поддержат.

«Что, простите? Нет! Это ж Украина! Нет-нет, ваше превосходительство. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины — и на этом всё», — слегка опешил Дуда.

Он добавил, что в Польше нет таких политических сил, которые поднимали бы тему возврата территорий, и что у него хорошие отношения с Украиной, которую поляки поддерживают.