Экс-министр обороны Польши: Россия — это другая цивилизация, и диалог с ней просто невозможен

Чем дальше кто-то находится от России, чем меньше он контактирует с ней, тем больше он уверен, что Россию можно убедить что-то сделать: имеет место принципиальная разница в понимании жизненных ценностей между людьми цивилизаций, любящих Россию, и, например, поляками, говорит бывший министр обороны страны Ромуальд Шереметьев. В беседе с wPolityce он рассказывает, что диалог с Россией, в принципе, невозможен, потому что к ней нет доверия, и несовершенный ООН уж точно здесь не в помощь.

На форуме ООН президент Польши Анджей Дуда заявил, что возвратиться к формату «бизнес как обычно» в отношениях с Россией и ждать, что это скажется на изменении поведения Кремля, весьма наивно. Польский профессор, бывший министр обороны страны Ромуальд Шереметьев согласен с тем, что подход ООН к России в целом весьма противоречивый, а определённая наивность проявляется в отношении России уже весьма давно.

«В этом нет ничего нового. Чем кто-то дальше находится от России, чем меньше он контактирует с ней, тем больше он думает, что Россию можно убедить что-то сделать, что есть некоторые преимущества, которые можно использовать», — рассказывает он в интервью wPolityce. При этом он отмечает, что своего рода исключением является Германия, которая старалась быть как можно ближе к России, и это для неё закончилось плачевно. «Но как видно, некоторых немцев это ничему не научило, и такого типа взгляды там до сих пор имеют место, что с Россией надо обязательно сотрудничать, договариваться, ладить…» — добавляет он.

В беседе он объясняет: чтобы общаться с кем-то, во-первых, нужно говорить на одном языке, а во-вторых, придерживаться хотя бы общих ценностей. Тогда есть поле для взаимопонимания и объяснения друг другу, в чём заключаются противоречия. «Что ж, Россия использует отличный от цивилизованного мира язык, и пока это не изменится, разница в понимании жизненных ценностей между людьми, выросшими в цивилизации, любящей Россию, и такими людьми, как поляки, принципиально велика. В связи с этим невозможно кого-то в чём-то убедить или что-то объяснить. К сожалению, в таких ситуациях, если уже дело доходит до конфликта, решающей оказывается жёсткая сила. Побеждает тот, кто сильнее. Таким образом, Соединённые Штаты выиграли холодную войну против Советского Союза», — поясняет экс-министр обороны.

Он сомневается в том, что, благодаря речи Дуды, ООН сделает необходимые выводы из собственных ошибок и что диалог с Россией будет возможным. «Что ж, диалог, определение диалога подразумевает под собой разговор с партнёром, которому мы доверяем. Это доверие, так сказать, является предпосылкой для совместного диалога или беседы и урегулирования разногласий. Вы говорите о диалоге, когда имеете дело с кем-то, кому нельзя доверять? Странно. Если только вы не понимаете под диалогом поведение полицейского, который пытается убедить бандита сдаться. Таким образом, этот вид беседы нацелен лишь на умиротворение оппонента», — разъясняет он.

Шереметьев считает, что, несмотря на все свои недостатки, ООН такая мягкая и уступчивая в отношении России в основном потому, что Российская Федерация — член Совета Безопасности ООН с правом вето. Без её согласия организация не в состоянии принять никаких серьёзных мер. Россия — привилегированный член ООН, поэтому Россия может не слишком заботиться о том, как её воспринимают и чего от неё хотят. В свою очередь, ООН, даже если бы она хотела предпринять какие-либо действия, очень ограничена в этом плане. Вмешательство сил ООН в Корейскую войну было возможным только потому, что Советский Союз тогда приостановил своё членство в Совете Безопасности ООН и не участвовал в процессе принятия решений. Потом Советы уже не совершали таких ошибок, рассказывает экс-министр обороны.

«Механизм ООН, принимая во внимание его эффективность с точки зрения соблюдения принципов международного права, очень несовершенен и неэффективен. Но ничего лучше у нас нет...» — резюмирует в беседе с wPolityce польский профессор, бывший министр обороны страны Ромуальд Шереметьев.